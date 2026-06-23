La concejala de Comercio de Picassent se retracta de su dimisión y crea un cisma en Compromís

La concejala de Comercio de Picassent, Leticia Hernandis, que presentó su renuncia al acta el pasado 5 de junio tras el enfrentamiento con la asociación de comerciantes, que requirió de la intermediación de la alcaldesa, Conxa Garcia, ha decidido retractarse de su decisión, aprovechando que aún no se ha dado cuenta al pleno. Así lo ha comunicado este mismo martes por la mañana al ayuntamiento, con un escrito con la revocación de su dimisión. Esta decisión, que aunque inusual, podría contarse como una simple anécdota, ha creado un cisma dentro de la coalición Compromís-Els Verds, que gobierna en coalición con el PSPV con dos concejales, la propia Leticia y Juan Fran Albert, que viene de Podemos tras presentarse conjuntamente en las últimas elecciones y que sustituyó hace un par de meses a Vicent Enrique Pérez, portavoz y líder de la candidatura, procedente de Els Verds , que presentó también su renuncia.

Leticia Hernandis ha tomado esta decisión de retractarse tras recibir el apoyo de su partido en una polémica asamblea extraordinaria celebrada este pasado sábado 20 de junio y convocada con apenas 48 horas de antelación, en la que el primer punto del día era "información debate y votación sobre la dimisión" de Hernandis y como segundo punto del día la elección de una nueva ejecutiva Local, ahora integrada por Francesc Felipe, como nuevo secretario local, Kerly Poma, nueva secretaria de Organización y Finanzas y Fede Rubio, nuevo secretario de Comunicación y Acción Electoral, sustituyendo a la ejecutiva liderada por Esther Molina durante los últimos tres años.

Intento de impugnar la asamblea extraordinaria

Una asamblea que ha creado un cisma dentro del propio partido que aúna simpatizantes de Els Verd, Iniciativa y Mes Compromís, con integrantes procedentes del Bloc. Un importante número de militantes rechazó ir a la asamblea al considerar que no estaba legitimada e intentó impugnarla a través de un escrito a la Ejecutiva Nacional del partido realizado por la entonces aún secretaria de organización local, Esther Molina, este viernes, apenas 48 horas antes. En el escrito, aseguraban que se vulneraban los estatutos del partido a la hora de convocar una asamblea en 48 horas, sin los 10 días de antelación que marca la normativa interna, así como la presentación de listas cerradas para la elección de la ejecutiva local,y por último la improcedencia de debatir sobre la dimisión de una concejala, cuando es una decisión personal. Por todo eso se pedía incluso sancionar a los convocantes como una infracción grave.

Nueva Ejecutiva Local de Compromís Picasssent. / Compromís per Picassent

Tanto el secretario de organizació de Més Compromís, Pablo Bellver, como el de Iniciativa, Sergi Tomás, -ambos se reunieron precisamente con Leticia Hernadis y parte de la ejecutiva antes de la convocatoria de la asamblea en Picassent- rechazaron la petición de anulación, al considerar que los estatutos de Més-Compromís invocados en el escrito como vulnerados, "no son aplicables directamente al funcionamiento de la Asamblea Local de Coalición Compromís per Picassent". Consideran que es lícito dar por ya a la concejala sin intervenir en su decisión y que los estatutos no marcan la obligatoriedad de listas abiertas ni ningún plazo mínimo de convocatoria: "No existen elementos que hagan apreciar una infracción disciplinaria ni otra causa suficiente para dejar sin efecto la convocatoria".