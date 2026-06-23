Movilidad
La conexión en autobús del Barrio del Cristo con Metrovalencia de Quart de Poblet ya tiene fecha
La Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia lanza el próximo 29 de junio la línea 162C, un autobús eléctrico que conectará el Barrio del Cristo con Metrovalencia en 12 minutos.
El Barrio del Cristo tendrá conexión con la estación de Metrovalencia de Quart de Poblet con transporte público a partir del próximo 29 de junio. Esta es la fecha fijada por la Generalitat, a través de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), para poner en marcha la nueva línea lanzadera de Metrobús que reforzará la movilidad en esta zona del área metropolitana y facilitar el acceso al transporte público.
La nueva línea, identificada como 162C, responde a la necesidad de establecer una conexión directa entre el Barrio del Cristo y la red de Metrovalencia, favoreciendo los desplazamientos hacia València y otros municipios del entorno. Esta mejora beneficiará especialmente a las personas que utilizan el transporte público para acudir a sus centros de trabajo, estudios, servicios sanitarios o actividades de ocio.
Características
La línea contará con 17 expediciones de ida y otras 17 de vuelta distribuidas en tres franjas horarias —mañana, mediodía y tarde-noche— con el fin de adaptarse a los principales momentos de desplazamiento de las personas usuarias. El primer servicio partirá a las 7.00 horas desde el Barrio del Cristo, mientras que la última expedición saldrá a las 21.00 horas desde la estación de Quart de Poblet.
El recorrido tendrá una duración aproximada de 12 minutos en dirección a la estación de Metrovalencia y de 10 minutos en sentido inverso, lo que permitirá disponer de una alternativa frente al vehículo privado y mejorar la accesibilidad del barrio.
El servicio se prestará mediante un autobús eléctrico, una actuación que se enmarca en la apuesta de la ATMV por una movilidad más sostenible y respetuosa con el entorno. La incorporación de un vehículo de cero emisiones permitirá ofrecer una conexión más limpia y silenciosa, contribuyendo al avance hacia un modelo de transporte público metropolitano más moderno.
Paradas con información en tiempo real
Además, las paradas estarán equipadas con códigos Navilens, que facilitan el acceso a la información del servicio, especialmente a las personas con discapacidad visual. Asimismo, se instalarán marquesinas con información en tiempo real para mejorar la experiencia de uso y ofrecer información actualizada durante la espera.
Con esta actuación, la ATMV y la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación continúan avanzando en la mejora de la red de transporte público metropolitano, reforzando la conexión del Barrio del Cristo con el conjunto del sistema de movilidad y favoreciendo una mayor integración territorial mediante soluciones de transporte accesibles, sostenibles y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- El abuelo de Ferran Torres expresa su descontento: 'No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante
- Un acertante de la Bonoloto gana más de 4 millones de euros en una localidad valenciana
- Algo huele a podrido en torno al Valencia
- José Manuel Camarero: 'Solo con los impuestos que genera el turismo se podría estar pagando la sanidad
- Los restaurantes favoritos de Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina en Valencia
- Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
- La Policía Nacional instalará 11 cámaras de lectura de matrículas en accesos y salidas de València