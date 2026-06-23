La criminalidad en l'Horta aumenta un 8,45% en el primer trimestre de 2026, con Aldaia y Picassent a la cabeza

Los registros del Ministerio del Interior en 17 municipios de la comarca de l'Horta de más de 20.000 habitantes arrojan un incremento del índice de criminalidad en 13 de ellos y un aumento global del 8,45% en e pirmer trimestre de 2026, con respecto al mismo periodo del año anterior. Aldaia y Picassent son las localidades que presentan una subida más abrupta, con un 90% y un 53,7%, marcando el techo de la comarca.

A estas dos, les siguen Moncada con un 21,7%, Alfafar con un 20,2%, y Quart de Poblet y Xirivella con un 18% ambas. Paiporta alcanza un 14,4%, con un 13,5% a continuación se sitúan Silla y Catarroja con un 11,3% y Manises con un 7,6%.

Los municipios que han experimentado un mínimo aumento de la criminalidad son Paterna, con un 5,3%, Burjassot con un 3,3% y Mislata con un 1,2%, a pesar de ser tres de los municipios con mayor población de la comarca, y en el caso de este último, con la mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado.

Solo cuatro municipios han logrado reducir su índice de criminalidad, el que más, Alboraia con un descenso muy alejado del resto que supera el -34%, mientras que los otros tres no alcanzan ni el -5%, como son; Alaquàs con un -0,6%, Torrent con un -2,5% y Puçol con un -4,2%.

Tipología de delitos

Los delitos que más aumentan como tónica general en la comarca son las estafas informáticas y la ciberdelincuencia y en cuanto a los homicidios, solo se han registrado cinco en toda l’Horta; dos en Alboraia, dos en Torrent y uno en Catarroja. Por el contrario, la bajada más significativa es para los delitos graves y las riñas tumultuarias, y también se registra un descenso en los delitos sexuales.

Dos agentes de la Policía Local de Alboraia. / A. A.

Por municipios

En Aldaia, el crecimiento desmesurado se ha producido en los hurtos, que han pasado de 87 a 228, con una subida de más de un 162%. También llama la atención la subida de la cibercriminalidad que crecen un 23% y el tráfico de drogas donde se han registrado cuatro delitos, cuando el año pasado no hubo ninguno. Respecto a las infracciones penales también se han disparado con un 79,7%, pasando de 290 a 521.

El Ayuntamiento de Aldaia ha salido al paso de estos datos recordando que “todos los hurtos que se cometen en el Centro Comercial Bonaire se contabilizan en las estadísticas como su fueran delitos cometidos en el casco urbano”.

Además, el hecho de que, en el primer trimestre de 2025, Bonaire estuviera cerrado por la dana, ha provocado un aumento notable de la criminalidad en la comparativa con el presente año los que para el consistorio es una “distorsión de datos” que perjudica la imagen del municipio. Fuentes municipales anunciaron que la junta local de seguridad solicitará que sea la propia Policía Nacional y Guardia Civil los que verifiquen esta situación.

Picassent, la segunda en la tabla, ha registrado un aumento considerable de los hurtos, pasando de 41 en el mismo periodo de 2025 a 59, junto con las infracciones penales que han crecido más de un 45%, pasando de 217 a 316. Los robos en domicilios o establecimientos también han subido y, por el contrario, se han reducido los delitos contra la libertad sexual y la sustracción de vehículos, además de los delitos graves y riñas tumultuarias.

Otras localidades

En el caso de Moncada, la criminalidad convencional ha pasado de 175 delitos a 213, con un crecimiento del 21,7%, pero lo que la coloca en el puesto número tres es el aumento de las estafas informáticas que han pasado de 30 a 54 y la sustracción de vehículos, con tres delitos de este tipo.

En Alfafar se han multiplicado los delitos contra la libertad sexual, mientras que descienden los delitos graves y los robos con violencia, frente a los robos con fuerza en domicilios que pasan de 2 a 5 registrados. Las estafas informáticas y los ciberdelitos también han experimentado un notable crecimiento.

Las capitales de comarca, Torrent y Paterna, están por debajo de la tabla. En ambas han disminuido los delitos graves y las riñas tumultuarias. En Paterna se mantienen a ralla los delitos contra la libertad sexual, pero en Torrent se han duplicado, mientras que en los dos municipios ha bajado considerablemente el tráfico de drogas a casi la mitad.

Descenso de la criminalidad

Alboraia está en el extremo opuesto, con una reducción del 34,9% de la criminalidad, a pesar de que se han cometido dos homicidios en el primer trimestre del año y se han doblado los robos con fuerza en domicilios y establecimientos. En cambio, los delitos contra la libertad sexual han descendido considereblamente y también lo han hecho las infracciones penales, pasando de 498 a 341.

Según el propio ayuntamiento, estos datos sone la constatación de que las medidas adoptadas están funcionando, con la dotación de más medios a la Policía Local, como drones y cámaras, además de dispositivos de patrullaje para concentrar los recursos en las zonas que históricamente acumulaban mayor número de incidencias, como el barrio marítimo de La Patacona y la urbanización de Port Saplaya. Igualmente, se ha intensificado la vigilancia en la zona de Vinival y en los accesos a la huerta.