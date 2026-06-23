Nuevas ayudas en Aldaia para paliar las secuelas económicas de la dana casi dos años después

Casi 20 meses después de la dana, el Ayuntamiento de Aldaia ha sacado una nueva línea de ayudas para los afectados del municipio desde 500 hasta 1.500 euros, dependiendo de cada situación personal. A estas alturas, las consecuencias de la tragedia sigue lastrando la economía de las familias y comercios, con situaciones especiales que no se han contemplado en otras convocatorias.

Los beneficiarios son aquellas personas que vivían en una planta baja afectada y continúan residiendo en ella, los vecinos que tuvieron que abandonar su vivienda a causa de los daños por la riada y no han podido volver, y los trabajadores por cuenta propia que vieron su actividad interrumpida por la dana o que estaban iniciando los trámites para ser autónomas.

Situaciones de vulnerabilidad

En la convocatoria de estas ayudas, se valoran las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la riada, como tener gastos extraordinarios continuados, créditos o préstamos, una hipoteca o alquiler y que los ingresos familiares no superen cuatro veces el IPREM, o que vivan en la casa dañada.

También se valora carecer de un seguro de vivienda o tener problemas con las cláusulas y las peritaciones, o embargos. Además de haber sido víctima de un engaño o estafa relacionado con la dana, o cualquier otra situación de vulnerabilidad.

Otro factor de vulnerabilidad a tener en cuenta son los autónomos que suspendieron su actividad o tuvieron que cambiar de negocio; las personas que iban a emprender y no pudieron por la dana; o empleados de Aldaia que acabaron en ERTE o fueron despedidos.

Cuantía de las ayudas

La cuantía de la ayuda asciende a 500 euros por cada uno de estos factores de vulnerabilidad, con un importe máximo de 1.500 euros por beneficiario.

Además, esta cantidad podría aumentarse hasta 500 euros en los casos de familias monoparentales o numerosas, personas con discapacidad igual o superior al 33%, mujeres víctimas de violencia de género y unidades de convivencia con ingresos iguales o inferiores a tres veces el IPREM.

El plazo de solicitud se abrió el pasado 11 de junio y estará abierto hasta el 18 de septiembre de 2026 y se podrá presentar presencialmente en el Centro Dones Amparo Navarro y online, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

De igual modo, el consistorio sigue trabajando en las bases de las ayudas que se destinarán a la protección frente inundaciones, para ayudar a particulares y comercios a instalar barreras o compuertas en sus casas y negocios. Alaquàs fue el primer ayuntamiento que las ha puesto en marcha con un presupuesto global de 430.000 euros.