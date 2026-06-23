Paterna comienza a elaborar los Presupuestos de 2027 para seguir siendo una ciudad líder en servicios públicos, bienestar, seguridad y oportunidades

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto ya en marcha el proceso para confeccionar los Presupuestos Municipales que marcarán la hoja de ruta de la ciudad durante 2027.

Así lo ha anunciado este martes el concejal de Hacienda, Roberto Usina, después de que el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, haya firmado la providencia que da inicio a la elaboración de las cuentas del próximo ejercicio, situando nuevamente a Paterna entre las primeras ciudades de la Comunitat Valenciana en comenzar la planificación económica y financiera del año siguiente.

A este respecto, el alcalde Sagredo ha destacado que “nuestro objetivo es seguir mejorando la vida de los vecinos y vecinas de Paterna. Por eso estos presupuestos volverán a priorizar aquello que más importa a nuestra ciudadanía: unos buenos servicios públicos, más seguridad, más bienestar y más oportunidades”.

En este sentido, las nuevas cuentas municipales mantendrán el compromiso del ayuntamiento con las familias paterneras mediante el impulso de ayudas, becas y programas municipales, consolidando la red de apoyo social desarrollada durante los últimos años y garantizando que ningún vecino o vecina se quede atrás.

Asimismo, los Presupuestos de 2027 destinarán nuevos recursos a la seguridad ciudadana y a los servicios de emergencias, al tiempo que contemplarán inversiones para continuar mejorando la limpieza viaria, la recogida de residuos y el reciclaje, con el objetivo de seguir elevando la calidad de los servicios públicos que reciben los vecinos y vecinas.

Del mismo modo, el equipo de Gobierno continuará impulsando políticas destinadas a fomentar la creación de empleo, la actividad económica y la atracción de inversiones para consolidar el liderazgo económico de Paterna y seguir generando oportunidades para empresas, trabajadores y emprendedores.

Incrementar patrimonio

Las nuevas cuentas también permitirán continuar incrementando el patrimonio municipal, una línea estratégica que el Ayuntamiento viene desarrollando de forma sostenida durante los últimos 11 años y que ha permitido ampliar equipamientos, infraestructuras y espacios públicos al servicio de la ciudadanía.

En materia educativa y deportiva, los Presupuestos de 2027 seguirán impulsando la mejora de instalaciones, edificios y servicios para responder a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento y seguir ampliando las oportunidades de formación, práctica deportiva y bienestar para la ciudadanía.

Vista aérea de Paterna. / Levante-EMV

Además, las nuevas cuentas incorporarán actuaciones destinadas a adaptar edificios municipales, zonas verdes y espacios públicos a la nueva realidad climática, avanzando hacia una ciudad más sostenible, eficiente y preparada para afrontar los retos del futuro. En este ámbito, el Ayuntamiento seguirá impulsando iniciativas como el Plan AIRE, la climatización de los centros educativos públicos y la ampliación de la red de refugios climáticos municipales.

La mejora continua de la atención ciudadana, la modernización de los servicios municipales y el impulso de una movilidad cada vez más accesible, eficiente y sostenible completan algunas de las principales líneas estratégicas sobre las que se elaborarán las nuevas cuentas municipales.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Roberto Usina, ha explicado que “las cuentas de 2027 seguirán consolidando las políticas de apoyo a las familias, la seguridad, la limpieza, el empleo, la educación, el deporte, la movilidad y la atención ciudadana, fortaleciendo el modelo de ciudad que hemos construido durante los últimos años”.

Finalmente, Sagredo ha subrayado que “seguiremos invirtiendo en las personas, en los barrios y en los servicios que utilizan cada día nuestros vecinos y vecinas, manteniendo al mismo tiempo una gestión económica responsable que nos permita continuar con la Deuda Cero”.