El sistema de cañones de agua en El Vedat de Torrent se activan por primera vez para prevenir incendios

Los cañones de agua del sistema contra incendios Sideinfo de El Vedat de Torrent se han disparado en la mañana de este martes por las altas temperaturas registradas. Este sistema actúa de manera automática cuando se dan las características precisas, en este caso, una temperatura de 34,4 grados y una humedad relativa de un 38%, con riesgo alto, según los datos recogidos por el programa Senticnel, que se puede consultar online en tiempo real. Este es el primer día de la temporada estival en que se dispara el sistema.

Actualmente, esta zona de la ciudad está blindada con 24 cañones de agua cuya función es refrescar preventivamente la vegetación para reducir la probabilidad de ignición en jornadas de riesgo extremo. Esta red se completa con el Senticnel, un sistema inteligente que monitoriza más de 400 hectáreas mediante nodos de detección, estaciones meteorológicas y cámaras de vigilancia. Esto permite detectar cualquier cambio en las condiciones ambientales y actuar de inmediato para evitar daños mayores.

El año pasado el primer día que se pusieron en funcionamiento los cañones de agua fue el 16 de julio, en esta ocasión, fue el ayuntamiento de manera manual, después de que el 112activara el nivel de preemergencia 3 por riesgo de incendios forestales.

Atención constante

El ayuntamiento mantiene un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y del nivel de riesgo de incendio forestal para valorar, en caso necesario, la activación estos cañones.

El dispositivo toma como referencia tres parámetros meteorológicos relacionados con la denominada regla 30-30-30: una temperatura superior a 30 grados, una humedad relativa inferior al 30% y vientos por encima de los 30 kilómetros por hora. Manteniendo como criterio fijo que la temperatura supere los 30 grados, cuando los sensores detectan además una humedad inferior al 30%, vientos superiores a 30 kilómetros por hora o la concurrencia de ambas circunstancias, los cañones de agua se conectan automáticamente.