El Taller de Memoria de Burjassot participar en un proyecto intergeneracional con el Colegio Santa Magdalena Sofía
Dicha jornada se enmarca en el proyecto “Contigo”, “Amb tu”
Con ganas de disfrutar y de poner cara a las personas con las que han estado intercambiándose cartas, y acompañadas en todo momento de la Concejala de Mayores del Ayuntamiento de Burjassot, Mª Ángeles Navarro, el taller de memoria del municipio ha compartido su tiempo con el alumnado del Colegio Santa Magdalena Sofía del barrio de Nazaret (Valencia) en una jornada intergeneracional muy enriquecedora para todas y todos.
Dicha jornada se enmarca en el proyecto “Contigo”, “Amb tu”, en el que el taller está participando desde hace tres años y que supone que el alumnado de 4º de la ESO del centro se “empareje” con una persona del taller para conocerse a través de cartas, tarjetas, pequeñas manualidades…en las que comparten sus inquietudes, sus ideas, su manera de ver la vida y, este año también, han podido conocerse personalmente.
Para las voluntarias del taller, “ha sido muy emotivo y gratificante ver como, por unas horas, dos generaciones distintas han conectado con tanto cariño”.
Después del encuentro el alumnado del taller tuvo la oportunidad de dirigirse a l'Hemisfèric a ver una película y visitar las exposiciones sobre la memoria y el Planeta Marte.
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