Torrent aprueba la licitación para construir el nuevo Centro de Día para mayores y diversidad funcional

La Junta de Gobierno Local de Torrent ha aprobado el expediente de contratación y la licitación de las obras del futuro Centro de Día para personas mayores y personas con diversidad funcional, un paso decisivo que permitirá iniciar el proceso para la construcción de una de las infraestructuras sociales más importantes previstas en la ciudad en los últimos años.

La actuación cuenta con una inversión de 3.669.910,57 euros, financiada en su mayor parte a través del Pla Convivint de la Diputación de Valencia, y permitirá dotar a Torrent de un nuevo recurso asistencial destinado a mejorar la atención a las personas mayores, las personas con diversidad funcional y sus familias.

El acuerdo aprobado contempla la declaración de necesidad del contrato, la aprobación de los pliegos administrativos y técnicos que regirán la licitación y la apertura del procedimiento abierto para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

Centro público

Se trata de una actuación muy esperada por la ciudad y por el ámbito social de Torrent. Con su puesta en marcha, el municipio contará por primera vez con un centro público específico para la atención de personas con diversidad funcional y ampliará la red pública de recursos para personas mayores, sumándose al Centro de Día de La Marxadella.

El futuro centro se ubicará en una parcela municipal situada en la avenida Barcelona, una zona de crecimiento y expansión residencial de la ciudad. En la actualidad, este espacio se encuentra habilitado como aparcamiento público provisional, una solución temporal que dará paso a una infraestructura social de referencia destinada a mejorar la calidad de vida de cientos de familias torrentinas.

El edificio ha sido diseñado como un espacio moderno, accesible, eficiente y plenamente adaptado a las necesidades de sus futuros usuarios. Contará con más de 1.700 metros cuadrados construidos y dispondrá de áreas especializadas de atención, rehabilitación, actividades, convivencia, servicios generales y administración, siguiendo los criterios establecidos por la normativa autonómica en materia de servicios sociales.

Una recreación del nuevo edificio. / A. T. / LEV

Paso decisivo

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “hoy damos un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura que Torrent lleva años esperando y que permitirá seguir construyendo una ciudad más inclusiva, más humana y más comprometida con las personas que más apoyo necesitan”.

Folgado ha señalado que “la aprobación de esta licitación demuestra el compromiso de este equipo de gobierno con la mejora de los servicios públicos y con la creación de recursos que aporten bienestar, tranquilidad y oportunidades a las familias de Torrent”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha explicado que “la aprobación del expediente de contratación permite iniciar la fase definitiva para hacer realidad este proyecto, una actuación estratégica tanto por su dimensión social como por la transformación urbana que supondrá para este entorno de la ciudad”.

Gozalvo ha añadido que “el centro ha sido concebido como una infraestructura moderna, accesible y perfectamente integrada en su entorno, diseñada para ofrecer las mejores condiciones de atención y servicio, al tiempo que contribuye a dotar de nuevos equipamientos públicos a una de las zonas con mayor crecimiento de Torrent”.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, ha destacado que “la licitación de este centro supone una excelente noticia para las familias de Torrent, porque permitirá ampliar los recursos públicos de atención y ofrecer una respuesta más cercana, especializada y adaptada a las necesidades de las personas mayores y de las personas con diversidad funcional”.

Las instalaciones del centro de día. / A. T. / LEV

García ha señalado que “este proyecto permitirá reforzar la autonomía personal, favorecer la permanencia de las personas en su entorno habitual y proporcionar un importante apoyo a las familias cuidadoras, mejorando su calidad de vida y facilitando la conciliación”.

La aprobación de la licitación supone un nuevo avance en la hoja de ruta municipal para ampliar y modernizar las infraestructuras públicas de carácter social, consolidando a Torrent como una ciudad que apuesta por la atención a las personas, la inclusión y la mejora constante de la calidad de vida de sus vecinos.