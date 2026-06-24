Almàssera analiza el ADN canino y multa con hasta 600 euros a los propietarios incívicos

El sistema de ADN canino se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por numerosos municipios para fomentar la responsabilidad de los propietarios de animales de compañía y mantener las calles limpias de excrementos de perro. Gracias a este registro, las autoridades pueden identificar de manera rápida y eficaz a los infractores cuando se detectan incumplimientos de la normativa.

Almàssera ha implantado también estas acciones y la Policía Local continúa tomando muestras de ADN en calles, parques y otros espacios públicos con el objetivo de identificar a los propietarios responsables y tramitar las correspondientes sanciones.

La recogida de muestras. / A. A.

Las multas contempladas en la ordenanza municipal pueden alcanzar los 600 euros en los casos en los que se acredite que el dueño del animal no ha recogido los excrementos de su mascota.

Identificación

La medida forma parte del sistema de identificación genética canina implantado por el ayuntamiento, una herramienta que permite relacionar las muestras recogidas en la vía pública con los perfiles genéticos incluidos en la base de datos municipal. Desde el consistorio destacan que esta iniciativa tiene como finalidad mejorar la limpieza urbana, reforzar el civismo y garantizar una convivencia más respetuosa entre vecinos.

Los agentes detectan las heces. / A. A.

De igual forma, recuerda que todos los propietarios de perros tienen la obligación de censar a sus animales e incorporarlos al registro genético municipal. Asimismo, deben portar una placa identificativa que acredite la inscripción de la mascota en la base de datos de ADN. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones de hasta 300 euros.

Junto a estas medidas de control, el consistorio insiste en la importancia de adoptar hábitos responsables durante los paseos con los animales. En este sentido, recomienda a los dueños llevar siempre bolsas para recoger los excrementos y una botella de agua para limpiar los orines de sus mascotas, una práctica que ayuda a reducir los malos olores, evita el deterioro del mobiliario urbano y contribuye al mantenimiento de unos espacios públicos más limpios y agradables para todos.