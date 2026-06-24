El Ayuntamiento de Alfafar y el súper solidario del barrio Orba rompen el diálogo por la fecha de desalojo

Lejos de llegar al entendimiento, la reunión entre el Ayuntamiento de Alfafar y la Koordinadora de Kolectivos del Parke por el súper solidario, que tiene una orden de desalojo del edificio municipal Clara Campoamor, acabó con una mayor desencuentro entre ambos.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, acabó yéndose de la reunión a la que acudió con el comisario, la secretaria,y la la jefa de servicios sociales, después de no conseguir el compromiso del colectivo de poner fecha al desalojo, y tras subir de tono las conversaciones, no solo con los representantes de la Koordinadora sino también con los representantes de la Facultad de Trabajo Social, el Departamento de Sociología de la Universitat de València y el Departamento de Educación e historia Comparada que acudieron para apoyar al colectivo.

Después de dos horas de reunión, el alcalde se levantó de la mesa y abandonó la sala, después de que "tanto el comisario como la jefa de servicios sociales fueran faltados al respeto por parte de los representantes de la Koordinadora que acudieron, algo intolerable que no voy a permitir", indicó Adsuara.

Desde el Projecte Comunitari del Parc Alcosa también dan como materializada la ruptura total política, y aseguran que el alcalde se marchó de la reunión, "no sin antes lanzar la amenaza de proceder al desalojo del espacio".

Una de las protestas del Kolectivo del Parke. / K. J. P.

El punto de desencuentro es precisamente la fecha de desalojo: mientras que el consistorio exige una fecha ya concreta , inmediata, para que el súper solidario abandone el edificio Meral, propiedad del ayuntamiento, argumentando que se va a convertir ese espacio en un futuro centro de coordinación de emergencias y refugio climático, los miembros del Projecte Comunitari Parc Alcosa proponen no marcharse del edificio hasta que empiecen las obras previstas en 2027,y mientras crear una comisión de trabajo mixta integrada por el ayuntamiento, el proyecto comunitario, la Facultad de Trabajo Social, el Departamento de Sociología de la Universitat de València y el Departamento de Educación e historia Comparada, "con el objetivo de hacer un diagnóstico participado y encontrar una solución consensuada".

Una propuesta no aceptada por el consistorio, ya que para el alcalde "ellos se niegan a sentarse con servicios sociales para llevar a cabo esa acción de forma correcta. Hay cinco ong's que están haciendo lo mismo que ellos, entre ellos el banco de alimentos y Cruz Roja. Estas entidades se han buscado local y tienes tarjetas monedero para dignificar la entrega de alimentos. Ellos no ceden y no quieren contar con servicios sociales y para nosotros es inadmisible", señala Adsuara.

Edificio Meral de Alfafar, ahora llamado Clara Campoamor, donde está el súper. / A.A.

El primer edil también afirma que el Síndic de Greuges ha archivado la queja presentada por el colectivo, y afirma que tras la sucedido en la reunión, las relaciones están rotas y "vamos a enviar desde el consistorio una carta a la ciudadanía para que sepan todo lo que está pasando".

Desde el proyecto comunitario lamentan la ruptura y consideran que el Ayuntamiento de Alfafar ha dejado pasar la oportunidad de construir una solución compartida. "No entendemos por qué no se ha querido abrir una vía de diálogo real", han manifestado fuentes de la organización.

Más de 200 familias afectadas

El supermercado solidario del Parque Alcosa no es solo un punto de distribución de alimentos. Se trata de un proyecto de prevención e intervención sociocomunitària, concebido como un modelo de proyecto público comunitario que va más allá de la simple respuesta alimentaria. Después de la catástrofe de la dana, se ha convertido en un proyecto social y comunitario de alcance supramunicipal que atiende también población otros municipios próximos que fueron arrasados por la riada. Su desaparición, alertan las entidades, dejaría sin cobertura básica a centenares de familias en situación de vulnerabilidad.