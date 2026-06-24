Paterna adjudica las obras del centro cívico Bovalar

El barrio Bovalar de Paterna por fin tendrá su centro cívico. Ha sido el propio alcalde de la ciudad, Juan Antonio Sagredo, quien ha anunciado a través de sus redes sociales que ya se han adjudicado las obras de este edificio municipal, respondiendo así al deseo de los ciudadanos, que eligieron este proyecto como el más votado -un 70%- en una encuesta realizada en 2019. Han tenido que pasar siete años para que se adjudiquen las obras del edificio que se levantará sobre un solar municipal de 5.000 m2 ubicado en la calle Poeta Rafael Alberti del barrio de Bovalar, con 753 m2 construidos y a priori una inversión de 1,3 millones de euros. En este tiempo, el entorno sí ha sido urbanizado y mejorado, con la construcción de una zona de merendero, un PumpTrack y varias zonas de sombra para el disfrute de los vecinos.

Ahora, por fin, Sagredo ha confirmado que empezarán las obras del edificio municipal. Un centro cívico que albergará una biblioteca, un hogar para mayores, una oficina de atención al ciudadano para que los vecinos no necesiten desplazarse hasta el consistorio así como diversas salas multiusos para reuniones, talleres o cualquier otra actividad asociativa.

"A todos nos gustaría ir más rápido, pero en Paterna todo llega. Ya se han adjudicado las obras del centro cívico de Bovalar. Fue la propuesta que más os gustó a los vecinos y vecinas del Bovalar, pero en paralelo, mientras se redactaba el proyecto y toda la parte administrativa, no hemos parado. Hemos hecho el PumpTrack, la zona de merendero y la zona que está con su sombra y con su fuente", explica el primer edil.

Sagredo también aprovechó la ocasión para anunciar los trabajos de limpieza que se están llevando a cabo en la zona.