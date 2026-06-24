Fiestas
Las playas de Alboraia, listas tras una Noche de San Juan tranquila y sin incidentes
La Policía Local de Alboraia confirma que la noche de San Juan transcurrió sin incidentes graves, permitiendo la apertura de playas y aparcamientos a primera hora del festivo
Las playas de Alboraia han amanecido en orden para disfrutar del mar y la arena este miércoles festivo. La Noche de San Juan discurrió tranquila y sin incidentes reseñables, tal y como señalan desde la Policía Local. Los servicios de limpieza han actuado con rapidez para que todo volviera a la normalidad tras la fiesta.
A primera hora de esta mañana, las patrullas han abierto los arenales para recibir a los bañistas y los aparcamientos públicos, tras la vorágine de la noche, en la que la zona se llenó de cientos de personas que celebraron la festividad en las playas y cumplieron con los rituales de San Juan.
Como nota reseñable, los agentes actuaron en algún pequeño desalojo de zonas donde la acumulación de personas causaba molestias. No obstante, el operativo especial contaba con un gran número de agentes desplegados entre Port Saplaya y La Patacona.
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