La coral de la Unió Musical de Torrent triunfa en el Auditorio Nacional de Madrid con el Carmina Burana

La voz de Torrent y la provincia se ha escuchado en el Auditorio Nacional de Madrid gracias a la magnífica actuación de la Coral Polifónica de la Unió Musical de Torrent. Una expedición de 70 coralistas, acompañados por la directora Marta Mármol, formaron parte del elenco de 400 coralistas y 200 músicos que interpretaron de forma magistral el Carmina Burana de Carl Orff en la capital de España, invitados por el director Manuel Tevar y la Atlántida Orchesta.

Los torrentinos fueron los únicos músicos de fuera de Madrid que asistieron a la cita gracias a la colaboración de la UMT y la Atlántida en la gira realizada el verano pasado en la Catedral de la Almudena y la Iglesia del Santísimo Sacramento, que culminó en el Auditorio Nacional de Madrid representando el Réquiem de Mozart.

Marta Marmol, de la UMT, entre los otros seis directores de corales. / UMT

Ahora la pieza estrella era el Carmina Burana, preparada con maestría por la directora Marta Mármol, y la colaboración de David Asin y Nacho Llopis, y que es el colofón final a un curso que ha estado lleno de eventos como el estreno de la Messe pour Noel de Charpentier y el 26 Festival Coral este pasado 23 de mayo con la participación del Cor Ciutat de Xativa , la Coral Acanthus y el Coro de la Escola UMT.

Gran ovación

Casi un centenar de personas de la Coral Polifónica de la Unió Musical de Torrent y coralistas de media provincia que ya participaron con el Requiem el año pasado, procedentes de Algemesí, Aldaia, Alaquàs, Benaguasil, Port de Sagunt, Montroi, Monserrat, Chiva, Turis, València y Godella, acompañados en la expedición por el presidente José Plaza y la Musa de la Música, Carla Gallego, se unieron a otros 350 coralistas de Madrid, en un concierto único que levantó a todo el Auditorio Nacional de Madrid, que colgó el cartel de no hay entradas, con 20 minutos en ovaciones.

Tras la resaca emocional, este gran evento sirve como anticipo dorado a la participación de la Banda Sinfónica en la sección de Honor del Certamen Internacional de Bandas Ciudad de València del 15 al 19 de julio de 2026 en el Palau de la Música.