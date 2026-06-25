Enfrentamiento abierto: Paterna y Burjassot votan en contra del punto de residuos dana de la Emtre

Continúa la guerra de la Emtre con Paterna y Burjassot, que se materializa en cada asamblea. Ambos consistorios mantienen un contencioso con la Entidad Metropolitana de tratamiento de residuos, por el “acuerdo extraordinario de aportaciones” aprobado por la Asamblea de la Emtre para financiar el pago de las sentencias del Tribunal Supremo recaídas por discrepancias con la UTE Los Hornillos en las revisiones de precios de los ejercicios 2014 a 2019, que fijan el canon definitivo de explotación de esos ejercicios y además, obliga a la Emtre a devolver los importes que ingresó en su día por este concepto más los intereses correspondientes, que ascienden a 13 millones a repartir entre los 43 municipios.

Ahora, de nuevo, estos dos consistorios gobernados por el PSPV, han votado en contra del unico punto del orden del día de la asamblea celebrada este jueves; la aceptación de 5.189.222,89 euros de la Generalitat Valenciana para sufragar el 100% de la gestión del punto de transferencia de residuos generados por la dana ubicado en Hornillos.

Se ha aprobado esta modificación con los votos a favor del PP, Podemos, Compromís y el grupo mixto junto a la abstención del PSOE, con la excepción de los representantes de Burjassot y Paterna, los únicos municipios que han votado en contra.

Planta de los Hornillos. / Emtre

“Gracias al apoyo constante de la Generalitat Valenciana, hemos logrado tratar y gestionar las más de 200.000 toneladas de residuos provocados por la dana, sin repercutir ni un euro a la ciudadanía del área metropolitana de València,” ha explicado el presidente de la Emtre, Emilio Belencoso. “Con esta ayuda de más de 5 millones de euros, junto a la anterior de unos 15 millones de euros, podremos costear el 100% del dispositivo extraordinario de gestión de residuos dana”.

Más de 1 millón de toneladas provocadas en una sola noche

La dana generó más de un millón de toneladas de residuos en una sola noche. Para dar respuesta a esta emergencia, la Generalitat Valenciana y la EMTRE habilitaron de urgencia una parcela de 95.000 metros cuadrados anexa a la Planta de Los Hornillos, destinada a la recepción, triaje y valorización de los residuos de los 22 municipios afectados del área metropolitana de València.

Punto de recogida de residuos de la dana en Quart, clausurado. / José Manuel López

La Generalitat Valenciana ha asumido la mayoría del coste de este dispositivo extraordinario. Tras una primera subvención directa de 14,8 millones de euros, el Consell ha concedido ahora una nueva ayuda de 5,1 millones de euros a la Emtre Esta aportación garantizará la continuidad de los trabajos en la parcela, financiando el tratamiento, clasificación, triturado, cribado y eliminación de los residuos restantes. Con estas ayudas de la Generalitat Valenciana y los 3 millones de euros del Gobierno Central, se sufragará la totalidad de los costes asumidos por la EMTRE en la gestión de los residuos generados por la DANA.

Paterna: "No confiamos en a gestión del PP en la Emtre, investigada por posible corrupción"

Desde el Ayuntamiento de Paterna se confirma la ruptura total con la dirección del la entidad, en manos del popular Emilio José Belencoso: "Vamos a salirnos de la entidad porque no confiamos en la gestión de PP en la Emtre, que está siendo investigada en los juzgados por presunta corrupción”.

El consistorio paternero, recuerda que "ya avisamos que votaríamos en contra de cualquier decisión de este gobierno de PP y Vox hasta que se aclare si hay corrupción en la entidad”.

La misma postura que mantiene el Ayuntamiento de Burjassot, también de signo socialista: "Burjassot lleva votando sistemáticamente en contra de la gestión de la Emtre hace meses, no tiene nada que ver con el punto de transferencia de residuos dana que se votó en esta última asamblea, votamos en contra porque no estamos de acuerdo con esta entidad a la que hemos interpuesto un contencioso".