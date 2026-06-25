La Generalitat ultima el concurso con un jurado internacional de 12 miembros para los parques inundables metropolitanos

La Generalitat Valenciana da un nuevo paso en el proyecto de recuperación territorial tras la dana del 29 de octubre de 2024 y ultima el concurso internacional para diseñar el futuro sistema de parques inundables metropolitanos, una actuación de más de 72 kilómetros concebida como infraestructura verde y azul para reducir el riesgo ante futuras riadas y regenerar el paisaje de las riberas del Turia y del sistema de los barrancos Poyo-Saleta.

El comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, ha anunciado que el concurso contará con un jurado de 12 miembros “de primer nivel” y se desarrollará en dos fases. En una primera selección se elegirán cinco propuestas finalistas y, posteriormente, de entre ellas saldrá el proyecto ganador que deberá fijar las líneas maestras de la intervención.

El anuncio de Mérida se ha producido durante la jornada ‘Parques metropolitanos: Regeneración territorial, paisaje y mitigación de riadas’, celebrada en el Muvim y organizada por la Generalitat junto a los Colegios de Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e Ingenieros Agrónomos. El encuentro ha reunido este jueves a especialistas nacionales e internacionales en paisaje, planificación territorial, arquitectura y gestión del riesgo de inundación.

Dieciocho sectores

La iniciativa se enmarca en la estrategia de reconstrucción posterior a la dana y pretende ir más allá de la mera reparación de daños. Según la Generalitat, el objetivo es transformar a medio y largo plazo el sur metropolitano mediante espacios capaces de compatibilizar usos ciudadanos, recuperación ambiental y funciones de laminación o mitigación de avenidas.

Jornada 'Parques metropolitanos: Regeneración territorial, paisaje y mitigación de riadas' / GVA

Este sistema de parques inundables, que cuenta con la colaboración de la Universitat Politècnica de València ( UPV ) y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), se ha dividido en 18 sectores que suman un conjunto de 1.485,4 hectáreas, que conectarán toda la comarca de l'Horta y la ciudad de València a través de espacios verdes y una vía ciclopeatonal que funcionarán como balsas de laminación para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales y que no causen las consecuencias de lo sucedido el pasado 29-O.

El ganador

El proyecto ganador deberá definir la delimitación, sectorización y caracterización de los distintos ámbitos que integrarán los parques, así como los criterios de armonización paisajística, territorial, ambiental y funcional. La convocatoria prevé un plazo de diez semanas para la presentación de ofertas y otras seis semanas para la segunda fase.

Redacción de los dos primeros tramos

En paralelo al concurso internacional, la Generalitat prevé licitar también la redacción de los proyectos de reconstrucción de dos primeros tramos: el eje València-Quart de Poblet, planteado como continuidad del parque de Cabecera, y el eje Paiporta-Alfafar, situado en una de las zonas metropolitanas más afectadas y densamente urbanizadas.

Mérida destaca que será la "más importante" de Europa

Mérida defendió que el sistema de parques inundables será la infraestructura verde y azul “más importante de Europa” con “Vamos a regenerar 1.500 hectáreas en el área metropolitana de València que supondrán una transformación estructural del sur metropolitano a medio y largo plazo, ya que contribuirán a vertebrar toda el área metropolitana”, ha señalado el comisionado durante la jornada, donde ha subrayado, además, que estos espacios no sustituyen a las obras hidráulicas estructurales que debe ejecutar la autoridad competente en los cauces, la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino que las complementan.

La propuesta parte de un enfoque basado en soluciones de naturaleza: corredores verdes, recuperación de riberas, gestión del agua, mejora del paisaje y creación de espacios resilientes frente a fenómenos meteorológicos extremos. En ese sentido, la Generalitat sostiene que la reconstrucción tras la dana debe incorporar criterios de adaptación climática y no limitarse a reponer las infraestructuras dañadas.

El comisionado para la Recuperación Raúl Mérida durante su intervención. / GVA / LEV

"Consideramos que una de las respuestas para atajar los efectos devastadores de los fenómenos meteorológicos extremos son los proyectos basados en la naturaleza. En este sentido, las infraestructuras verde y azul surgen como aliadas de los territorios y las ciudades integrando sistemas de gestión del agua con elementos vegetales naturales para crear paisajes urbanos resiliente", ha expuesto Mérida.

Especialistas de ámbito internacional

A la jornada ha asistido el equipo al completo del Comisionado: la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, que se ha encargado de coordinar el encuentro, la directora general de Relaciones Institucionales, Seguimiento y Comunicación, Isabel Peyró, y la directora general de Atención a las Víctimas y a los Afectados, Amparo Clemente; el concejal del Ayuntamiento de València, Carlos Mundina, y la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari. Asimismo, también ha participado en el encuentro el coordinador del Sistema de Parques Metropolitanos, Vicente Dómine.

En las jornadas han participado técnicos y especialistas de ámbito internacional. Entre otros, la que fuera responsable del Convenido Europeo del Paisaje, Maguelonne Déjeant-Pons, el delegado del Sindicato Mixto de la Cuenca del Agly, Antoine Grajon, el miembro de la Agencia de Protección de Inundaciones de Sajonia Anhalt, Sven Schulz; el delegado del ayuntamiento de Bad Neunahr, Maximilian Kranish, o el representante de West 8 Rotterdam, Daniel Vasini.

Por otra parte, ha estado presente igualmente el delegado de la Agencia de Gestión del Agua de Munich, responsable del Plan ISAR, uno de los primeros ejemplos de integración de un río en una gran metrópoli de las últimas décadas.

Asimismo, también ha intervenido Arantxa Muñoz, arquitecta y paisajista autora del parque de Cabecera en el parque metropolitano del Turia, profesores de la Universidad Politécnica de Valencia como Juan Marco y Eduardo Rojas, así como el representante de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, José María Ezquiaga.