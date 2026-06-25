La inflación obliga a Foios a licitar de nuevo las obras del Ayuntamiento por un millón de euros más

Las obras de reforma y ampliación del Ayuntamiento de Foios aumentan un millón más de presupuesto, pasando de los más de 2,4 a los casi 3,5 millones de euros en la nueva licitación que acaba de aprobar el consistorio, con un plazo de ejecución de 18 meses.

El proyecto se presentó en marzo de 2022 como uno de los más importantes de la legislatura, pero tras adjudicarse, la empresa solo ejecutó menos de un 1% de las obras. Tal y como explicó el alcalde, Sergi Ruiz, en el último pleno extraordinario que dio luz verde a los pliegos del nuevo procedimiento de adjudicación, “el problema ha sido la inflación”, que ha obligado el Ayuntamiento a resolver el contrato firmado con la empresa y a retomar los trámites para garantizar la correcta ejecución de la obra, un año y medio después.

Ruiz recodó que el proyecto, que fue resultado de un concurso público de ideas, se aprobó de acuerdo a los precios del mercado, con la participación en la licitación de nueve empresas para disponer de “una casa consistorial moderna, eficiente y preparada para las necesidades de las próximas décadas”. “Las circunstancias han hecho que las obras no se hayan podido empezar y se haya hecho una retasación del proyecto para ajustarlo”, explicó, añadiendo que “las próximas licitaciones que se producirán ya contemplan esta subida de precios”.

El Ayuntamiento de Foios con el vallado de las obras. / Levante-EMV / LEV

No obstante, el proceso antes de rescindir el contrato ha sido largo. En abril de 2025 la empresa solicitó una moratoria de un mes al detectarse unas deficiencias estructurales que obligaron a modificar el proyecto, con respecto al derribo que podría afectar a las casas colindantes. La actuación no se retomó y en el pleno de octubre se aprobó la resolución del contrato con la empresa adjudicataria por desavenencias con la ejecución. A principios de este año se retiraba definitivamente el vallado perimetral que se puso para la ejecución de las obras.

Novedades

En esta nueva adjudicación se contempla la iluminación exterior, que era uno de los puntos que no contaba el anterior proyecto. Además, tampoco se recogen las dependencias destinadas al juzgado de paz, dependiente de la conselleria, ya que se ha ampliado con dos funcionarios a tiempo completo y dos nuevos servicios para los ciudadanos: la mediación y el Justiprop, y “no podemos destinar la mitad del edificio a este juzgado” como señaló Ruiz, por lo que se buscará una ubicación más adecuada.

Oposición del PP

Esta nueva licitación no contó con la aprobación de todos los grupos políticos que conforman el pleno. Los populares votaron en contra “por responsabilidad, y porque no creemos que esta haya sido una buena gestión de un proyecto clave para Foios”, como explicaron.

El proyecto de reforma y ampliación del consistorio. / Levante-EMV / LEV

El PP advirtió de que el proyecto ya tenía “carencias graves”, en “algo tan básico como la iluminación del edificio”. Además, criticaron el sobrecoste de más de un millón de euros. “El nuevo presupuesto supera los 3,4 millones, mientras que la subvención de la Diputación de Valencia asciende a 553.000 euros, cubriendo solo una pequeña parte, por lo que el Ayuntamiento tendrá que asumir más de 3 millones con recursos propios”, añaden y advierten de que a este sobrecoste hay que añadir el alquiler de las dependencias provisionales “que se alargará al menos cinco años”.

Proyecto

El proyecto contempla conservar la fachada original de la actual casa consistorial e introduce un nuevo volumen con una banda de servicios compacta en su medianera y un gran patio central que es a la vez continuación de la plaza del pueblo y elemento bioclimático. Además, se recupera el suelo de Noia encontrado en la casa contigua, que se adquirió pensando ya en la ampliación de las dependencias municipales.