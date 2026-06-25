Jesús Borràs alza la vara de mando en Manises por tercera vez

Jesús Borrràs, de APM-Compromís, ya es el nuevo alcalde de Manises, tras la dimisión del socialista Javier Mansilla. Con esto, se cumple el pacto a tres bandas con Podemos que dio la vara de mando a la izquierda en las pasadas elecciones municipales. Desde el mes de febrero, Borràs ya ejercía como alcalde accidental, después de que Mansilla sufriera un infarto que lo ha mantenido apartado del ayuntamiento durante todo este tiempo.

Precisamente el socialista interrumpió su baja médica para presentar su dimisión, como previo paso a la investidura de Borràs. A su llegada al salón de plenos ha saludado uno a uno a los concejales de la corporación.

La primera sesión con el único punto del día de la renuncia de Mansilla, ha dado paso al pleno de investidura de Jesús Borràs, que asciende de nuevo a la alcaldía, tras ostentar la vara de mando las dos anteriores legislaturas, de 2015 a 2023, con los mismos socios de gobierno.

Apoyo de Joan Baldoví y Dolors Gimeno y otros miembros de Compromís. / Fernando Bustamante

Primero se han presentado los candidatos, Sergio Pastor por Vox y Susana Herraiz por el PP. Ambos han intervenido, criticando el pacto de la “agonía” como lo ha calificado Herraiz. Pastor ha lanzado acusaciones al equipo de gobierno de “malos compañeros”, dirigiéndose a Mansilla, a quien ha advertido de que “le han bloqueado en muchas ocasiones” y de que “tendrá por delante un año muy difícil”.

Por su parte, Herraiz ha avanzado “un año muy oscuro” con un pacto que tiene “poco de progresista”, recordando cuestiones como la "subida d eimpuestos" o el inicio tardía del curso escolar en uno de los colegios del municipio.

Investidura

El pleno ha discurrido sin sorpresas, con votación personal de cada concejal que se ha depositado en una urna, y Borràs ha alzado la vara de mando con el apoyo de los cinco concejales de su partido, los cinco del PSPV-PSOE y el edil de Podemos, salvando las diferencias del principio que acabaron en un pacto en el último momento. Por su parte, la oposición ha votado por sus respectivos candidatos, Susana Herraiz por el PP y Sergio Pastor por Vox.

"Queda alguna sorpresa económica"

Borràs asume este nuevo encargo por un año para afrontar los retos que le quedan por delante, como ha señalado en su discurso, con “honradez, honestidad y transparencia”. También ha avanzado de que queda “alguna sorpresa económica más” y ha defendido su gestión económica “saneada y eficiente”. “Vamos a seguir construyendo acuerdos”, ha destacado, afirmando que “seguiré siendo un alcalde próximo, accesible y comprometido”.

El ahora alcalde ha agradecido los tres años de Mansilla y la "hoja de ruta, construida desde el diálogo" por su compromiso con el futuro de Manises. Borràs, ha puesto en valor algunos de los logros de la legislatura como las cuentas saneadas, la piscina cubierta, que ya está en su recta final, la Ronda Nord y las reivindicaciones que se han incluido en la ampliación de la N-220, así como la próxima actuación en la carretera 370, que conecta las urbanizaciones.

Mansilla le da la vara de mando a Borràs. / Fernando Bustamante

Javier Mansilla ha agradecido los apoyos recibidos en su etapa como alcalde, especialmente el de su familia. “Siento una gratitud enorme por servir en el lugar en el que he crecido”, ha dicho, destacando la “gran responsabilidad que supone”. Mansilla ha apuntado que esto demuestra que los pactos se cumplen y que ha trabajado desde la “honestidad, velando por el bien de Manises”.

"Hoy no comparezco ante vosotros para despedirme, ni siquiera para cerrar una etapa, comparezco para cumplir la palabra dada", ha apuntado, "porque después de las elecciones de 2023, alcanzamos un acuerdo basado en la confianza, en el respeto mutuo y en una forma de entender la política que pone por delante a las personas y a las instituciones". También ha matizado que "seguiré aquí, con la misma cercanía y ganas de aportar, ayudando a construir con la misma ilusión".

La sesión ha contado con la presencia de diputados de todos los partidos, entre los que se encontraba Joan Baldoví, y con la reivindicación de fondo del sindicato SPPBL que reclamaba con pitos y tambores el reconocimiento de la carrera profesional ante las puertas del ayuntamiento.