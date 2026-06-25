Música
La juventud de l'Horta Sud tendrá un pasodoble en su honor
La Mancomunitat de l’Horta Sud y la Federación de Sociedades Musicales comarcales encargan una pieza a Ferrer Ferran y Hugo Chinesta para el 25 aniversario de la Trobada de Bandes Juvenils
La juventud de l'Horta Sud, que dedica su tiempo a la música y que mostró su solidaridad durante los días más duros de la dana, tendrá un pasodoble en su honor, creado por dos referentes de la composición, el paiportino Ferrer Ferran y el aldaiero Hugo Chinesta, y gracias a la iniciativa de la Federación de Sociedad Musicales (FSMCV) de la comarca y la Mancomunitat de l’Horta Sud.
El objetivo es que la pieza musical, financiada por la entidad comarcal con una subvención extraordinaria, esté lista para celebrar los 25 años de la Trobada de Bandes Juvenils de l’Horta Sud, que este año tendrá lugar el día 17 de octubre en Catarroja.
El pasodoble llevará por título “Sons joves de l’Horta Sud” y estará compuesto por ambos profesionales, que han unido esfuerzos en este proceso singular. “Será una composición alegre y fresca, que incite a la felicidad, y que represente la fuerza de l’Horta Sud y el espíritu comarcal. Será una obra que pueda interpretarse en un auditorio pero también en un desfile por la calle”, indican los autores.
Futuro de las bandas de música
“La juventud es el futuro de las bandas de música, que son un agente clave en la dinamización cultural y en la vertebración comarcal. Además, l’Horta Sud debe un reconocimiento a la juventud, que en los días posteriores a la dana dio un ejemplo de solidaridad con trabajo e imágenes que han dado la vuelta al mundo, y que también ha sufrido de forma especial el impacto de la catástrofe”, valora el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.
“La Trobada de Bandes Juvenils de l’Horta Sud es ya un hito en el calendario cultural de la comarca en el que movilizamos a miles de personas cada año. Haber cumplido 25 años merece también un reconocimiento a todas aquellas personas que han pasado por la trobada y a todas aquellas que la han hecho posible”, señala el presidente de la federación, Ángel Lorente.
“Sons joves de l’Horta Sud”
Con motivo del encargo del pasodoble “Sons joves de l’Horta Sud”, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha acogido una reunión de ambos presidentes, José F. Cabanes y Ángel Lorente, con los dos compositores, en la que Chinesta y Ferran han explicado cómo marcha el trabajo conjunto. “Hemos partido de un ‘live motive’ que ambos vamos desarrollando y luego consensuamos las propuestas”, indican.
Hugo Chinesta y Ferrer Ferran trabajan para que la obra esté acabada a principios de septiembre, de forma que las bandas juveniles de las 26 sociedades musicales de la comarca la puedan ensayar, dado que se interpretará al unísono por todas aquellas que participen el 17 de octubre en Catarroja. “El objetivo es que se interprete ese día y, en el futuro, forme parte del repertorio de las bandas juveniles de l’Horta Sud”, concluye el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.
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