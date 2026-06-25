L’O del Puig celebra su tercera edición con el lema “Estimar és guanyar”

El Puig de Santa Maria se suma al Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ con la tercera edición de L’O del Puig, una jornada que consolida su espacio dentro del calendario social y cultural del municipio. Bajo el lema: “Estimar és guanyar”, el festival reivindica el amor, la libertad y el respeto como valores esenciales para construir una sociedad más abierta, diversa e inclusiva.

La celebración tendrá lugar el 26 de junio en el paseo marítimo de El Puig, un entorno junto al mar que se convierte en punto de encuentro para vecinos, vecinas, visitantes, entidades, artistas y personas de todas las edades. L’O del Puig combina el ambiente festivo con el sentido reivindicativo propio del Orgullo, recordando que la visibilidad y la defensa de los derechos LGTBIQA+ siguen siendo necesarias.

El alcalde, Marc Oriola, en la última edición de L'O del Puig. / A. P.

Programación

La programación comienza a las 19.00 horas con la apertura de la feria de arte y el inicio de actividades. A las 20.00 horas tiene lugar la lectura del manifiesto y los parlamentos de las personas participantes. A continuación, a partir de las 20.30 horas, se desarrollan talleres de expresión corporal y baile, pintura en cerámica y creación de chapas, pensados para fomentar la participación y la creatividad.

La noche continúa a las 22.00 horas con el show drag de La Tati Kieta y un bingo musical. A las 23.00 horas, el DJ set de X.Drey pone ritmo a la recta final de la jornada, que concluirá a la 01.00 horas. Durante toda la celebración habrá foodtrucks y barra de bebidas.

Camisetas conmemorativas del Día del Orgullo. / A. P.

Con esta tercera edición, L’O del Puig refuerza su identidad como una fiesta abierta y, al mismo tiempo, como una reivindicación colectiva. Porque estimar es ganar: ganar en libertad, igualdad, respeto y comunidad.