Música
Mislata acogerá el concierto de LOS40 Summer Live el 24 de julio en la Plaza Mayor
La cita en la Plaza Mayor de Mislata se integra en una ruta nacional que busca dinamizar la oferta musical del verano con acceso libre
El verano musical de la Comunitat Valenciana tendrá una de sus paradas más destacadas en Mislata. El municipio de l’Horta Sud será escenario de una de las citas del tour más multitudinario del país: el festival LOS40 Summer Live 2026, que llegará a la localidad el próximo 24 de julio de 2026 con acceso gratuito para el público.
La gira, impulsada por LOS40, recorrerá 22 municipios de 13 comunidades autónomas entre el 9 de julio y el 7 de agosto, consolidándose como una de las propuestas musicales más importantes del verano en España. En esta edición, la organización vuelve a reunir a algunos de los artistas más escuchados del panorama pop actual.
El concierto de Mislata contará con una selección de artistas que forman parte del cartel general del tour, entre los que destacan Ruslana, Vicco, Enol, Daniela Blasco, Carlos Marco, La Beba, Chema Rivas, Pikete, además de Kuve, Volavent y Michael Foster.
Todos ellos pondrán banda sonora a una noche que promete convertir la Plaza Mayor de Mislata en una gran pista de baile al aire libre.
DJ set y animación en directo
El espectáculo contará también con sesiones en directo a cargo de Óscar Martínez, uno de los rostros habituales de la emisora, que se encargará de animar la velada con una selección de los éxitos más actuales. Además de los conciertos, el evento incluirá dinámicas de animación, interacción con el público y la esencia característica de LOS40 Summer Live, que el pasado año reunió a más de 200.000 asistentes en todo el país.
Mislata, una de las paradas clave del verano musical
La parada en Mislata se integra dentro de una ruta que llevará el festival por ciudades como Cáceres, Cádiz, Santa Pola, Alcoy, Logroño o A Coruña, hasta finalizar el 7 de agosto en Simancas. Con esta cita, Mislata se suma al mapa de grandes eventos musicales del verano, consolidándose como uno de los puntos destacados de la gira en la provincia de Valencia y en toda la Comunitat Valenciana.
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