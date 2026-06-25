El nuevo almacén municipal de Benetússer tendrá un altillo elevado para proteger materiales críticos frente a futuras danas

La memoria del proyecto del nuevo almacén municipal de Benetússer tras la dana, con un presupuesto que supera el millón de euros, ha recibido ya el visto bueno. El proyecto contempla la construcción de una nave en una parcela contigua al actual recinto de la avenida Orba, con el objetivo de crear un espacio más seguro, funcional y preparado frente a catástrofes naturales. La principal novedad será la habilitación de un altillo elevado, situado por encima de la cota alcanzada por el agua durante la riada, donde se podrán guardar materiales, maquinaria, vehículos, documentación, EPIs y enseres críticos necesarios para una primera respuesta en caso de emergencia.

El Ayuntamiento de Benetússer continúa avanzando en la reconstrucción con la aprobación de esta memoria, una actuación estratégica que permitirá proteger los recursos municipales más importantes ante futuras emergencias.

Materiales de obras y servicios

Durante la dana del 29 de octubre de 2024, buena parte de las herramientas y materiales de la Brigada de Obras y Servicios quedaron inutilizados al encontrarse almacenados a cota cero, es decir, a nivel de planta baja. Grupos electrógenos, bombas de achique, martillos eléctricos, sacos de arena, cemento, herramientas metálicas y otros recursos fundamentales para las labores de rescate, limpieza y recuperación quedaron afectados por el agua, el barro y la suciedad, lo que dificultó su uso precisamente en las horas en las que más falta hacían.

La nueva actuación busca evitar que esta situación pueda repetirse. Para ello, el almacén municipal no se limitará a recuperar su función anterior, sino que incorporará una solución pensada para mejorar la capacidad de respuesta del ayuntamiento ante episodios meteorológicos extremos. La nave permitirá mantener operativos y accesibles los medios materiales que necesita el personal municipal y los equipos de emergencia en los primeros momentos de una crisis.

Proyecto

La memoria aprobada plantea una nave industrial de nueva construcción, de aproximadamente 24,5 por 11 metros, con estructura metálica, cimentación propia, cerramientos de panel sándwich, cubierta inclinada a dos aguas y una altura aproximada de más de ocho metros. En su interior se construirá un altillo estructural metálico que ocupará prácticamente toda la superficie de la nave y que estará diseñado para soportar cargas elevadas, incluyendo vehículos, maquinaria pesada y material de gran volumen.

El proyecto incluye también la instalación de puertas seccionales industriales para facilitar la entrada y salida de vehículos y maquinaria, así como un montacargas industrial que permitirá elevar al altillo los elementos más pesados. Esta solución dotará al almacén de una organización interna mucho más eficiente y permitirá separar los usos ordinarios de la Brigada de Obras de los materiales especialmente sensibles o críticos para emergencias.

El nuevo almacén incorporará instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, fontanería, saneamiento, protección contra incendios y sistema fotovoltaico. También se prevé la protección pasiva contra incendios de la estructura metálica y la adaptación de los sistemas de seguridad necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del edificio.

Presupuesto

La actuación cuenta con un presupuesto máximo de 1.021.993,24 euros, incluyendo posibles modificaciones y otros costes subvencionables. La memoria prevé un plazo de cuatro meses para la redacción del proyecto constructivo y de doce meses para la ejecución de las obras.

Para la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz con este proyecto, “Benetússer contará con un almacén municipal más preparado, seguro y resiliente. Un espacio que no solo servirá para mejorar el trabajo diario de la Brigada de Obras y Servicios, sino que será fundamental para garantizar que nuestro municipio disponga de material, maquinaria y recursos operativos desde el primer momento ante futuras emergencias”.