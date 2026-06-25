Paiporta convertirá la plaza Vicente Blasco Ibáñez en un refugio climático con más arbolado y zonas para el descanso vecinal

El Ayuntamiento de Paiporta ha iniciado una nueva fase de su ‘Plan de Reconstrucción y Adaptación Climática de Parques y Jardines’ para convertir la plaza Vicente Blasco Ibáñez en un refugio climático urbano abierto a la ciudadanía con el que impulsar la naturalización del municipio y el bienestar social.

La intervención, coordinada por la concejalía de Reconstrucción y Movilidad Urbana, contempla una adecuación y mejora del espacio público bajo los criterios de accesibilidad, convivencia vecinal y sostenibilidad, y ha contado con una inversión municipal de más de 150.000 euros.

Más árboles, una fuente de agua refrigerada y luces LED frente al cambio climático

Entre las actuaciones previstas, que se prolongarán durante tres meses, se establece la creación de más zonas arboladas y de descanso; la incorporación de nuevo mobiliario urbano más accesible, así como la renovación del alumbrado público en la parte peatonal a través de tecnología LED. Con él se busca garantizar una mayor visibilidad y seguridad a los viandantes, así como mejorar la eficiencia energética con un consumo lumínico más responsable.

Intervención en la plaza Blasco Ibáñez de Paiporta. / A.P.

Además, también se instalará la primera fuente exterior de agua filtrada, potable y refrigerada, para que la ciudadanía se hidrate de forma saludable durante todo el año, especialmente en episodios de altas temperaturas. Su incorporación, que responde a los trabajos coordinados entre el Ayuntamiento de Paiporta y Global Omnium, atiende a los ODS 6 y 12, para garantizar un mayor acceso de agua potable a la población, además de promover la reducción de envases de plástico de un solo uso y un consumo más responsable de los recursos naturales.

Ese rediseño urbano bajo los criterios de desarrollo sostenible también contempla instalar un sistema urbano de drenaje para gestionar de forma sostenible las escorrentías y las aguas de lluvia, que se acompañará de un conjunto de depósitos subterráneos con capacidad de más de 25.000 litros. De esta forma, se podrá retener y filtrar el agua de lluvia almacenada y así tener una mayor capacidad de respuesta hídrica y un espacio más preparado en estaciones lluviosas.

“Esta es una de las primeras intervenciones previstas en la remodelación y adecuación de los parques y jardines municipales y en ella hemos querido unir naturaleza y planificación urbanística en un mismo concepto, atendiendo las necesidades y aportaciones que nos ha hecho llegar la ciudadanía en los distintos procesos de participación”, explica el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, quien a su vez destaca que el objetivo prioritario “es impulsar una Paiporta más sostenible, accesible y resiliente con infraestructuras más preparadas para el cambio climático, en las que promueva el encuentro, descanso y convivencia entre vecinas y vecinos de todas las edades”.

Un espacio pensado para el encuentro y la convivencia vecinal

Para generar espacios más preparados y saludables, que a su vez sirvan para combatir futuras olas de calor, el Ayuntamiento de Paiporta plantará nuevo arbolado en las zonas ajardinadas de la Plaza Vicente Blasco Ibáñez, con ejemplares de Fraxinus Angustifolia y Ginkgo Biloba para aumentar las zonas de sombra y reducir el calor, urbano, sobre en todo en época estival.

Además, también instalará varios bancos y mesas para que la ciudadanía pueda descansar, reunirse o realizar actividades lúdicas de forma responsable. “En esta intervención se ha respetado la estructura de la plaza, porque forma parte de la identidad de nuestro municipio, pero en ella hemos reorganizado de forma más equilibrada y eficiente el uso y distribución del espacio público. Para ello, hemos incorporado nuevas instalaciones y sistemas más resistentes que aseguren un mayor bienestar de las personas, pero, sobre todo, la perdurabilidad y conservación de cada equipamiento frente a los desafíos climáticos que puedan ocurrir en los próximos años, el eje sobre el que estamos ideando la reconstrucción urbana del municipio”, remarca el concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez.