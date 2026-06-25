Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
WhatsApp ZapateroObras metrovalenciaCondena Sergio BlascoCalor Comunitat ValencianaValencia BasketJuan RoigTráfico Valencia
instagramlinkedin

Solidaridad

Paterna convoca una vigilia de solidaridad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos

El Consistorio organiza una vigilia de solidaridad para esta noche, 25 de junio, a las 22:00 horas frente al Ayuntamiento

La fachada del ayuntamiento de Paterna.

La fachada del ayuntamiento de Paterna. / A. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna convoca para esta noche, jueves 25 de junio, una Vigilia de Solidaridad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos registrados en el país y que han provocado numerosas víctimas, heridos y cuantiosos daños materiales.

La concentración se celebrará a las 22:00 horas a las puertas del ayuntamiento y está abierta a toda la ciudadanía que desee sumarse a este gesto de apoyo y acompañamiento al pueblo venezolano en estos momentos de dolor.

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere trasladar el cariño y la solidaridad de todos los paterneros y paterneras a las personas afectadas por esta tragedia, así como expresar sus condolencias a las familias de las víctimas y mostrar su apoyo a quienes trabajan en las labores de emergencia y recuperación.

Ciudad solidaria

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “Paterna siempre ha demostrado ser una ciudad solidaria ante las situaciones más difíciles. Hoy queremos enviar un mensaje de apoyo, afecto y esperanza al pueblo venezolano y a todas las familias que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia”.

Noticias relacionadas y más

La vigilia consistirá en un sencillo acto de recogimiento en el que los asistentes podrán mostrar su solidaridad mediante el encendido simbólico de velas, en recuerdo de las víctimas y como muestra de esperanza y acompañamiento a todos los afectados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents