Picassent levanta la bandera contra la intolerancia y la amenaza de las libertades

El Ayuntamiento de Picassent ha querido sumarse a las acciones reivindicativas con motivo del día del Orgullo LGTBI con dos propuestas principales. Por un lado, en colaboración con la Asociación de Comerciantes, Servicios y Mercado, se han distribuido durante esta semana más de 8.000 bolsas entre los comercios del municipio, donde se reflejan los colores e imagen de la campaña conmemorativa. De esta manera se pretende que desde los comercios de Picassent se difundan los valores asociados a esta reivindicación social.

'Alça la bandera'

La otra iniciativa ha sido la elaboración de un spot colaborativo, donde diferentes personas voluntarias acudieron al llamamiento hecho desde el consistorio para participar en la grabación. En el vídeo, que se difundirá el domingo 28 de junio en las redes sociales municipales, se despliega una bandera gigante con los colores del arco iris, bajo el eslogan 'Alça la bandera' y mencionando mensajes como “trabajamos por una sociedad libre y abierta, lo que hemos conseguido hay que defenderlo, y ante la amenaza y la intolerancia hay que levantar la bandera”.

El concejal de políticas LGTBI Carles Silla ha querido recordar en la semana de conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ que “la diversidad no es una amenaza para un pueblo, sino una riqueza”, porque para el responsable municipal “lo que amenaza a una sociedad es la intolerancia, el odio, el prejuicio y la discriminación”. Además, ha subrayado que “defender los derechos LGTBI es defender la libertad, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”.