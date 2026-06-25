El PSPV de Torrent aupará a Andrés Campos como candidato de consenso para 2027

El PSPV-PSOE de Torrent habría alcanzado un acuerdo interno para que el actual portavoz socialista Andrés Campos sea el candidato municipal para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, lo que implicaría que el histórico exalcalde Jesús Ros no repetiría como cabeza de cartel y esta sería su última legislatura en el ayuntamiento, que presidió en dos etapas, entre 1987 y 2004 y desde 2015 hasta 2023.

La celebración de los 90 años de la agrupación del PSPV-PSOE de Torrent, el pasado febrero, ya dejó pistas de por dónde quería Ros que fueran los tiros. Tal como informó Levante-EMV, el exalcalde dijo en su intervención que el liderazgo del partido pasaba por el actual portavoz Campos en la tarea municipal, mientras que a la recientemente elegida secretaria general, Nati Fajardo, le emplazó a dirigir y fortalecer la organización política tras su victoria por la mínima frente a la otra aspirante y exdiputada autonómica Trini Castelló, a la que respaldó el portavoz Campos en el proceso de primarias celebrado hace unos meses. Y luego, en ese mismo acto, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, también aludió en su discurso a Campos, destacando su labor al frente de la oposición en el grupo socialista.

Negociaciones tras el aniversario del partido

Desde ese aniversario se han sucedido las negociaciones que habrían desembocado en el acuerdo interno en el PSPV local para que Campos sea la opción de consenso para que represente a las dos facciones en las que está dividido el PSPV torrentino, pues Fajardo se impuso a Castelló por solo dos votos (107 frente a 105) en noviembre pasado. El grupo municipal también estaba hace meses partido en dos mitades y se hacía necesario limar asperezas de cara al futuro cuando quedaba un año para las elecciones.

En estos momentos, a menos de un año de los comicios del próximo 2027, el acuerdo estaría prácticamente cerrado en torno a la figura de Campos, que en las últimas semanas se está prodigando asistiendo a numerosos actos públicos y presidiendo las reuniones semanales de coordinación del grupo municipal del PSPV, así como asumiendo el protagonismo en redes sociales explicando las iniciativas socialistas, como el último acuerdo alcanzado en el consistorio, tras la iniciativa del PSPV, para destinar 1,3 millones de euros a la climatización de las aulas de los centros educativos públicos de nuestra ciudad.

Fuentes socialistas han confirmado el "entendimiento" que hay entre los diferentes sectores respecto a Campos, pues tanto el bando de la secretaria general Fajardo como el crítico de Castelló habrían dado visto bueno a que sea el portavoz el futuro candidato. Mientras que en una fase posterior, ya se está pactando que se negociaría la lista con la "integración" de representantes de las distintas facciones, de cara a la unidad para medirse a la alcaldesa Amparo Folgado, que será la próxima candidata del PP sin margen de duda. Cabe recordar que los actuales ediles Edu Gómez e Inma García Barat son dos pesos pesados en la ejecutiva de Fajardo al ocupar Organización y la vicesecretaría, respectivamente, y aspirarían a repetir. Mientras que en el sector crítico se sitúan las actuales regidoras Inma Amat y Susi Ferrer y el edil Daniel Iserte.

El exalcalde Jesús Ros recoge el reconocimiento ante el aplauso de Morant y Fajardo. / PSPV-PSOE

Campos, al ser preguntado, ha declinado hacer ningún tipo de comentario porque aún no hay un proceso interno abierto de primarias. Será este sábado cuando el Comité Federal del PSOE en Madrid apruebe el calendario para la celebración de las primarias allá donde se presente más de un candidato o para la proclamación de los cabezas de lista con alcaldes y alcaldesas que estén gobernando y quieran repetir o donde no haya elecciones internas.

Cómo están el resto de partidos

En cuando al resto de partidos, el único que tiene clara la candidata para 2027 es el PP con la también diputada provincial Amparo Folgado, que tiene la ventaja de ostentar la vara de mando y suma tantos a favor en cuanto a la gestión como la llegada de grandes eventos musicales, como el Bigsound de este fin de semana tras su marcha de Valéncia. Además, ya hace meses que inició la precampaña bajo el lema “Torrent, lo que de verdad nos importa”, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a pie de calle un balance detallado con los logros de su mandato en estos tres años.

En las filas de la oposición habrá que ver qué pasa en Compromís y si se reedita el pacto de izquierdas con Podem y EU como se hizo en 2023 con el "Acord de la Garrofera". Los dos concejales que salieron de las urnas Xavi Martí, el actual portavoz, y la regidora María Jesús Herrada (Iniciativa) están enfrentados desde prácticamente el inicio de mandato con numerosos desencuentros públicos y habrá que ver qué decide la coalición.

Y en Vox también habrá que ver quién encabezará la lista en 2027 después de la crisis que ha vivido el partido a nivel local tras la marcha del que fue candidato Guillermo Alonso del Real, que se marchó del gobierno con el PP y pasó al grupo de no adscritos. Aunque la última palabra la tiene Madrid y Abascal, la edila voxista María Ángeles Lerma tendría bastantes números para ser la cabeza de cartel por su labor al frente del grupo de ultraderecha tras la marcha de Alonso del Real.