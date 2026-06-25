La secretaria de organización de Compromís Picassent: "Supe que querían echarme cuando me llegó la convocatoria de la asamblea"

Poco a poco se van conociendo los detalles sobre el cisma que hay actualmente dentro de la coalición Compromís-Els Verds de Picassent, y que se refleja en la renovación de la Junta Local, auspiciada por la decisión de Leticia Hernandis de retractarse de su dimisión como concejala de Comercio, tras un enfrentamiento con la asociación de comerciantes.

La asamblea extraordinaria celebrada el pasado sábado tras convocarse con apenas 48 de antelación apoyó la dirección del partido local en Francesc Felipe, como nuevo secretario local, Kerly Poma, nueva secretaria de Organización y Finanzas y Fede Rubio, nuevo secretario de Comunicación y Acción Electoral, sustituyendo a la ejecutiva liderada por Esther Molina durante los últimos tres años.

Una decisión que pilló desprevenida a Esther Molina, quien asegura a este diario que se enteró de la intención de quitarle de su cargo al recibir la convocatoria de la asamblea extraordinaria, con el punto del orden del día la votación de la nueva ejecutiva local. "Yo no dimití en ningún momento. Me enteré al recibir la convocatoria por correo electrónico, que normalmente debería haber hecho yo como secretaria de organización y una de las personas que tiene acceso a la web del partido, pero ni se me consultó ni se me comunicó", asegura. Molina explica que lo habitual es que se haga una pequeña reunión de la directiva, para proponer los temas a debatir en la asamblea , "incluso se abre la opción a los militantes para que hagan alguna propuesta, pero en esta ocasión nada".

Esther, la segunda por la izquierda, en la presentación de la candidatura, con Leticia Hernandis, la primera por la derecha. / Compromís

Molina se negó a acudir a una asamblea, "que era un paripé para legitimar a Leticia Hernandis, lo que nos parece una falta de respeto, porque es una persona a la cual el partido y el pueblo le están exigiendo la dimisión", y que intentó impugnar a través de un escrito a la Ejecutiva nacional del partido, aunque fueron rechazadas su alegaciones. "Las formas en las que se han convocado pueden ser legítimas, pero lo lógico es que la antigua ejecutiva se hubiera reunido para hablar de estos temas", señala. Además, recuerda que cuándo ella salió elegida como secretaria del partido, "la anterior secretaria dimitió y fue la primera vez que se sacaron las urnas para una votación secreta, y ahora han sido listas cerradas y no consensuadas, en contra de los principios de Compromís".

Es por eso, que Esther Molina admite que "tras 18 años de militante no reconozco al partido. Me sabe mal por Picassent, en las próximas elecciones el proyecto que iniciamos con Artur Hernández no va a llegar a ningún lado. Soy una persona que creo en los valores de mi partido, más allá de las personas". Molina admite que se enteró de la nueva ejecutiva por la publicación de Instagram, "y apenas un día después, ya no tenía ni acceso a la web".

Els Verds, de aportar al portavoz y líder de la candidatura, al desprecio

Otros de los grupos que tampoco acudió a la asamblea fue els Verds. Esta formación acudió a las pasadas elecciones en coalición con Compromís, con un gran peso dentro del partido puesto que el líder de la candidatura y portavoz fue Vicent Enrique Pérez, del grupo ecologista, que dejó el gobierno hace unos meses por falta de entendimiento. Tal y como pasó con Esther Molina, aseguran que conocieron la convocatoria de la asamblea extraordinaria por un correo electrónico: "La convocatoria se comunicó sin que nuestros integrantes tuvieron conocimiento previo, sin haber compartido ni debatido los puntos a tratar y limitándose a un simple correo electrónico como si de un tema menor se tratara. Esta manera de proceder ignora la participación y el respeto que merecen todas las organizaciones que forman parte de Compromís".

Leticia Hernandis, de Compromís, junto a Vicente Enrique dels Verds y Juan Fran Albert, de Podemos, en la candidatura para 2023. / L-EMV

Afirman que estas formas "no responden al espíritu con que se construyó la coalición" y "por todo esto, consideramos que este no es el camino para reforzar ni cohesionar las fuerzas que integramos Compromís por Picassent. Desde Verds Picassent defenderemos nuestros derechos como formación miembro de la coalición y estudiaremos las acciones que consideramos oportunas ante unos hechos que entendemos que no respetan los principios de participación, pluralidad y consenso que tienen que regir nuestro proyecto político compartido".