Cultura
El Teatre El Progrés de Burjassot celebra su primera semana con más de 1.000 visitantes tras su reforma
Entidades culturales locales protagonizan la programación de la primera semana del Teatre El Progrés, atrayendo a más de mil espectadores
Más de 1.000 personas han pasado por el Teatre El Progrés de Burjassot en su primera semana de actividad, tras su reforma integral. Esta cifra, que se ha registrado entre el acto de apertura, celebrado el lunes 15 de junio, y la programación cultural desarrollada del miércoles 17 al domingo 21 de junio, muestra la excelente acogida por parte de la ciudadanía, que esperaba su apertura con expectación y ganas, tanto de asistir como público como de subirse al escenario
Tras la tarde de bienvenida, en la que la ciudadanía pudo conocer de primera mano el resultado de los trabajos realizados en el edificio, el teatro ha acogido una programación protagonizada íntegramente por entidades culturales y artísticas del municipio. Durante varios días, el escenario de El Progrés ha comenzado a llenarse de música, poesía, teatro, tradición y participación ciudadana, en una semana especialmente simbólica para la cultura local.
Programación
La programación comenzó con las actuaciones del Centro Cultural Ínsula Barataria-Castilla La Mancha y la Unión Musical Amadeus. En los días siguientes, pasaron también por el escenario Sandra García, Manel Fernández y Conchín Cuerda, junto a la Entidad Cultural Valenciana El Piló, en una tarde que combinó poesía, danza, música y tradición valenciana.
La música en directo tuvo también un papel destacado con la Banda de Jazz de la Agrupación Musical Los Silos, la Rondalla i Cor l’Amistat y el Cor Ciutat de Burjassot. Asimismo, Paraules i Dones puso en escena Historia de Burjassot contada por mujeres, mientras que Burjateatro cerró la semana cultural con el estreno del cortometraje El fantasma de la ópera y la pieza teatral Quien espera, desespera.
La elevada asistencia registrada en estos primeros días confirma la buena acogida de la reapertura de El Progrés y el interés de la ciudadanía por recuperar este espacio como punto de encuentro cultural. Las entidades locales han sido las primeras protagonistas de esta nueva etapa, dando vida a un escenario que vuelve a ponerse al servicio de Burjassot y retomará la programación en el otoño de 2026.
- Se cobran una deuda de droga violando a una chica ante su novio dentro de una furgoneta en València
- La noche de San Juan se salda con 40 detenidos en València, uno de ellos por violación
- Intoxicación masiva en la cena de San Juan de la falla del Parotet
- Un incendio en Torrent obliga a desplegar seis medios aéreos y activar la situación 1 de emergencia
- Supermercados y centros comerciales abiertos hoy 24 de junio, festivo de San Juan, en València: todos los horarios
- Inmueble histórico en la huerta de Alboraia: venden casa con ermita privada por 250.000 euros
- FC Barcelona - Valencia Basket, en directo hoy: última hora del cuarto partido de la Liga Endesa
- El detenido por violación en la noche de San Juan es menor de edad