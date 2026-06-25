El Teatre El Progrés de Burjassot celebra su primera semana con más de 1.000 visitantes tras su reforma

Más de 1.000 personas han pasado por el Teatre El Progrés de Burjassot en su primera semana de actividad, tras su reforma integral. Esta cifra, que se ha registrado entre el acto de apertura, celebrado el lunes 15 de junio, y la programación cultural desarrollada del miércoles 17 al domingo 21 de junio, muestra la excelente acogida por parte de la ciudadanía, que esperaba su apertura con expectación y ganas, tanto de asistir como público como de subirse al escenario

Tras la tarde de bienvenida, en la que la ciudadanía pudo conocer de primera mano el resultado de los trabajos realizados en el edificio, el teatro ha acogido una programación protagonizada íntegramente por entidades culturales y artísticas del municipio. Durante varios días, el escenario de El Progrés ha comenzado a llenarse de música, poesía, teatro, tradición y participación ciudadana, en una semana especialmente simbólica para la cultura local.

Programación

La programación comenzó con las actuaciones del Centro Cultural Ínsula Barataria-Castilla La Mancha y la Unión Musical Amadeus. En los días siguientes, pasaron también por el escenario Sandra García, Manel Fernández y Conchín Cuerda, junto a la Entidad Cultural Valenciana El Piló, en una tarde que combinó poesía, danza, música y tradición valenciana.

La música en directo tuvo también un papel destacado con la Banda de Jazz de la Agrupación Musical Los Silos, la Rondalla i Cor l’Amistat y el Cor Ciutat de Burjassot. Asimismo, Paraules i Dones puso en escena Historia de Burjassot contada por mujeres, mientras que Burjateatro cerró la semana cultural con el estreno del cortometraje El fantasma de la ópera y la pieza teatral Quien espera, desespera.

La elevada asistencia registrada en estos primeros días confirma la buena acogida de la reapertura de El Progrés y el interés de la ciudadanía por recuperar este espacio como punto de encuentro cultural. Las entidades locales han sido las primeras protagonistas de esta nueva etapa, dando vida a un escenario que vuelve a ponerse al servicio de Burjassot y retomará la programación en el otoño de 2026.