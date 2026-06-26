Acto vandálico en Benetússer: pintan la fachada de una administración de lotería

Boni, propietaria de la administración de lotería número 2 de Benetússer se ha llevado una desagradable sorpresa cuando ha llegado esta mañana sobre las seis y cuarto a levantar la persiana de su comercio como hace todos los días. Una enorme pintada ocupaba toda la puerta metálica y parte de la fachada a ambos lados. "La verdad, es que no damos crédito a como una simple celebración de las fiestas del pueblo puede dar lugar a esto", explica, en relación con la celebración de las fiestas patronales, a las que achaca el suceso.

La mujer asegura que ya tiene cita el próximo lunes para interponer la denuncia correspondiente porque, aunque reconoce que tiene poca fe para dar con los culpables, "es necesario hacerlo". También está a la espera de saber si el seguro cubre este acto vandálico que es la primera vez que le pasa, después de más de 12 años en esta misma ubicación.

Boni no oculta su malestar, porque probablemente tendrá que hacerse cargo del coste de la reparación. "Esto es un negocio familiar no vive de salir de fiesta, y mientras vosotros os divertíais haciendo esto, detrás hay una familia que estaba durmiendo para poder levantarse temprano, atender a nuestros clientes y dar un correcto servicio", explica, dirigiéndose a los vándalos. La mujer ha recurrido a las redes sociales para denunciar los hechos públicamente y pedir ayuda a algún posible testigo.

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De momento, ya ha limpiado parte de la fachada para que la pintura no se cuele entre los azulejos, a la espera de invertir "su tiempo y dinero" en repintar la puerta metálica para eliminar el grafiti. "Creíamos que éramos más pueblo que nunca y que la gente empatizaba más con el sacrificio que supone levantar un comercio en España, pero se ve que el vandalismo sigue primando", añade.