Aldaia ofrece tres piscinas portátiles gratuitas como alternativa a la dañada por la dana

Los vecinos de Aldaia ya cuentan con una solución provisional para refrescarse en verano tras la dana. El ayuntamiento ha instalado tres piscinas portátiles en el polideportivo Jaume Ortí que han abierto este viernes de forma gratuita para que los vecinos puedan disfrutar de un espacio de ocio y refresco gratuito durante los meses más calurosos. El recinto también está disponible para los más de 600 niños y niñas del Campus de Verano.

El horario para el público será de 11:30 a 19:00 horas de lunes a domingo, festivos incluidos, con acceso gratuito por orden de llegada, ya que el aforo está limitado. El coste de esta solución asciende a cerca de 50.000 euros.

El recinto donde se han ubicado las piscinas. / A. A.

Un millón de euros para reparar la piscina

Esta iniciativa es la alternativa de ocio propuesta por el consistorio para compensar el hecho de que la piscina de verano continúe cerrada por segundo verano consecutivo tras los daños ocasionados por la dana, hace veinte meses. El agua y el barro arrasaron con toda la sala de máquinas de la piscina, que está bajo tierra, y el presupuesto para la reparación del recinto asciende a un millón de euros.

El alcalde, Guillermo Luján explica que el contrato "tiene que superar diversas fases, de varios meses cada una, antes de poder iniciar la obra" y aclara que "no es una decisión de los ayuntamientos afectados por la dana, simplemente estamos obligados a cumplir los plazos temporales que esta ley dicta para este tipo de contratos y obras".

Ante esta situación, el ayuntamiento ha optado por ofrecer una solución a los vecinos de ocio acuático para paliar la ausencia de la instalación del casco urbano y evitar, en la medida de lo posible, la saturación tanto de la piscina del Barrio del Cristo como de otros recintos de localidades cercanas.