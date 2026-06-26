El Ayuntamiento de Paterna limita los apartamentos turísticos y fomenta el cambio de locales a viviendas

El Ayuntamiento de Paterna va a aprobar en el pleno municipal de hoy una nueva regulación urbanística para la implantación de nuevos usos residenciales y el establecimiento de las condiciones de implantación y compatibilidad de los usos turísticos con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda, frenar la especulación y seguir impulsando el acceso a viviendas asequibles para la ciudadanía.

La nueva normativa incorpora medidas destinadas a facilitar la creación de vivienda residencial en el municipio al mismo tiempo que establece limitaciones a los usos turísticos para garantizar la convivencia vecinal y preservar el carácter residencial de los barrios.

Entre las principales novedades, esta modificación del planeamiento urbanístico permitirá el cambio de uso de locales comerciales a vivienda en aquellas zonas donde no se encuentre agotado el aprovechamiento residencial y siempre que se cumplan las condiciones urbanísticas establecidas, entre ellas la obligatoriedad de disponer de una plaza de aparcamiento vinculada al inmueble.

La fachada del ayuntamiento de Paterna. / A. P.

Asimismo, el nuevo marco urbanístico prohíbe la implantación de bloques y conjuntos de apartamentos turísticos en todo el término municipal, impidiendo la construcción de edificios destinados íntegramente a esta actividad.

Además, las viviendas de uso turístico únicamente podrán ubicarse en plantas bajas de edificios residenciales, deberán contar con la autorización expresa de la comunidad de propietarios correspondiente y disponer de una plaza de aparcamiento vinculada al inmueble.

"El modelo de ciudad que queremos"

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “esta regulación urbanística responde al modelo de ciudad que queremos seguir construyendo entre todos: una ciudad para vivir, trabajar y estudiar, no para especular con la vivienda”.

“Paterna no es una ciudad dormitorio de nadie. Las viviendas están para vivir en ellas y nuestra obligación es adoptar medidas que ayuden a incrementar la oferta residencial y faciliten el acceso a la vivienda”, ha afirmado el primer edil.

Sagredo ha explicado que la nueva normativa se sustenta en tres grandes ejes: “aumentar la oferta de vivienda para contribuir a moderar los precios, luchar contra la especulación y seguir fomentando la vivienda pública y asequible para nuestros vecinos y vecinas”.

En este sentido, el Alcalde ha subrayado que “no vamos a permitir la construcción de bloques turísticos en nuestra ciudad porque queremos que el crecimiento de Paterna responda al interés general y a las necesidades reales de quienes quieren desarrollar aquí su proyecto de vida”.

La nueva regulación se enmarca en la estrategia municipal de impulso a la vivienda y planificación urbana sostenible que está desarrollando el aAyuntamiento para favorecer un crecimiento equilibrado, garantizar oportunidades de acceso a la vivienda y preservar la calidad de vida en todos los barrios de la ciudad.