Catarroja supera los 100.000 euros en ayudas a asociaciones locales

El Ayuntamiento de Catarroja ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dirigida al tejido asociativo del municipio que supera los 100.000 euros y que incorpora nuevas entidades beneficiarias surgidas a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024.

Las ayudas, destinadas a asociaciones deportivas, culturales, sociales y de otros ámbitos sin ánimo de lucro, tienen como objetivo continuar fortaleciendo el tejido asociativo local, uno de los principales pilares de la vida comunitaria de Catarroja y un actor fundamental durante el proceso de recuperación del municipio.

Acuerdos singulares

La concesión de estas subvenciones se ha realizado nuevamente mediante acuerdos singulares, una fórmula excepcional que permite agilizar la tramitación administrativa y facilitar que los recursos lleguen con mayor rapidez a las entidades beneficiarias en un contexto todavía marcado por la reconstrucción.

Novedades tras la dana

Entre las novedades de este año destaca la incorporación de nuevas entidades vinculadas a la realidad surgida después de la dana, entre ellas las asociaciones de víctimas mayoritarias y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER). También asociaciones como Acció Ecologista-Agró, SEO Birdlife y colectivos representativos de nuevos sectores de la población del municipio.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que “las asociaciones han sido una pieza fundamental durante los momentos más difíciles que ha vivido nuestro pueblo. Han estado al lado de los vecinos y vecinas cuando más falta hacía y continúan desempeñando un papel imprescindible para la cohesión social, cultural y comunitaria de Catarroja”.

“Con estas ayudas queremos reconocer esa labor y seguir apoyando a un tejido asociativo que ha demostrado una enorme capacidad de organización, solidaridad y compromiso con el pueblo”, ha añadido.

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana y Proyectos Europeos, Nuria Marín, ha señalado que “las asociaciones son una pieza fundamental de la vida colectiva de Catarroja y uno de los principales canales de participación de la ciudadanía en la construcción del municipio”.

Marín ha destacado que “con estas subvenciones reforzamos nuestro compromiso con las entidades locales y facilitamos que puedan continuar desarrollando proyectos sociales, culturales, deportivos y comunitarios que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Asimismo, ha subrayado que “la incorporación de nuevas entidades, especialmente aquellas surgidas o reforzadas tras la dana, es también un reconocimiento al papel que han desempeñado durante los últimos meses y a la importancia de seguir ampliando los espacios de participación y colaboración en la recuperación de Catarroja”.

Respaldo al tejido asociativo

Desde el Ayuntamiento se ha remarcado que estas subvenciones forman parte de la estrategia municipal de apoyo al tejido asociativo y de fortalecimiento de la participación ciudadana, facilitando que las entidades puedan continuar desarrollando actividades y proyectos de interés general para el conjunto de la ciudadanía.

La colaboración entre instituciones y asociaciones ha sido uno de los elementos clave para afrontar las consecuencias de la dana y seguirá siendo fundamental para consolidar la recuperación social y comunitaria de Catarroja.