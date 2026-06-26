Comerciantes de Picassent exigen un interlocutor válido tras la polémica de la concejala de Comercio: "Con ella no podemos trabajar"

Aparte del cisma político que se ha generado dentro de Compromís Picassenttras la postura de la concejala de Leticia Hernandis de retractarse de su decisión de dimitir, que ya había presentado, y contar con el apoyo de la Junta Local que se ha renovado por completo, otro "campo de batalla", en sentido figurado, se abre en el comercio local.

Fue la Asociación de Comerciantes, Servicios y Mercado de Picassent, que integran a un centenar de asociados, los que pidieron a través de un escrito dirigida a la alcaldesa Conxa García, la dimisión de Leticia Hernandis como concejala de Comercio, tras tres años en los quela relación había sido prácticamente inexistente, afectando de lleno a las tres campañas importantes de la población como son el bono comercio, la Fira de la Tapa y la Fira de Nadal.

La dimisión de Hernandis realizada la pasada semana abría un nuevo escenario, y a la espera de un nuevo responsable del área, ya se ha avanzado presentando, por ejemplo, la campaña comercial dentro de la semana del Orgullo. Ahora, el arrepentimiento de la concejala de Compromís vuelve a generar preocupación en el colectivo: "No tenemos nada en contar de Leticia Hernandis, pero si en estos tres años no ha contado con nosotros y no ha hecho nada, no creo que vaya a cambiar la situación ahora. Somos apolíticos, nos da igual si se queda en el gobierno o no, pero en el área de comercio pedimos un interlocutor válido", explica la presidenta de la asociación, Vanesa Fortuny.

"Nuestra postura en la misma"

En el último pleno antes de presentar la dimisión, Leticia Hernandis afirmó ante las preguntas de Inma González del PP, que se había reunido con la asociación y habían establecido una hoja de ruta, algo que desmienten desde la asociación: "La única que habló fue la alcaldesa Conxa Garcia, que ha tenido que mediar en varias ocasiones, para decirnos que no se podía recuperar la campaña del bono comercio en junio, pero que se trabajaría para septiembre. Leticia no dijo nada", recuerda.

Última campaña del ayuntamiento con la asociación por el Día del Orgullo. / A.P.

Desde el colectivo, apuntan que "noes que tengamos mala relación, es que no la hay. En tantos años hemos estado con muchos concejales de cualquier partido político y no ha habido problemas. Nosotros éramos los que impulsábamos las campañas con al colaboración del ayuntamiento, en estos tres años no se ha contado con nosotros y se ha externalizado, a lo que tampoco estamos en contra, siempre y cuando se nos informe y se beneficie al comercio local".

es por eso, que si Leticia Hernandis continúa con el área de Comercio, "sabemos que no podemos trabajar con ella, ella no ha hecho nada por el comercio. Ya dejamos clara nuestra postura con la carta que enviamos -pidiendo su dimisión- , y la seguimos manteniendo".