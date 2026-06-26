Dialprix inaugura un nuevo supermercado en Mislata tras invertir más de 850.000 euros

Dialprix ha inaugurado un nuevo supermercado en Mislata con una inversión superior a los 850.000 euros. Esta acción se suma a la apertura que hace tan solo unos meses tuvo lugar en Aldaia, confirmando así su creciente interés por acercar su tradicional modelo de conveniencia a la zona de L’Horta Sud. Todo ello refuerza el plan de expansión y renovación de la compañía en Valencia, donde ya cuenta con 15 establecimientos, seis de ellos abiertos durante el último año.

Respecto al nuevo establecimiento, ubicado en la Plaza del Príncep d’Astúries, 14, es el primer Dialprix de Mislata y dispone de una superficie comercial de 420 metros cuadrados. El supermercado ha incorporado todas las secciones de productos frescos, incluida carnicería y charcutería atendidas por profesionales especializados, además de una amplia oferta de productos de origen nacional y local. Asimismo, ha incorporado iluminación y mobiliario refrigerado ecoeficiente, alineados con la apuesta de unas instalaciones más sostenibles y eficientes energéticamente.

Entre las principales novedades, el nuevo supermercado ha incorporado el servicio de take away en comidas preparadas o para consumir en tienda, concebido como una solución práctica para facilitar el día a día de los clientes con propuestas de cocina casera y múltiples opciones listas para consumir. El objetivo es seguir evolucionando hacia un modelo cada vez más adaptado a las necesidades actuales de conveniencia, rapidez y calidad, sin renunciar al producto fresco ni al servicio especializado, como señas de identidad de la propia firma.

Dialprix ha destinado el 3% de las ventas del primer día a Cáritas. / ED

La apertura también ha estado acompañada de acciones especiales dirigidas a los clientes, como el 10% de descuento en todas las compras y el obsequio de una planta para las 1.000 primeras personas que han acudido. Además, como parte de su compromiso social, Dialprix ha destinado el 3% de las ventas del primer día a Cáritas, entidad con la que mantiene una estrecha colaboración. A la inauguración han acudido el concejal de comercio de Mislata, Antonio Perez y Luis Tosar representante local de Cáritas.

Una semana de fuerte actividad inversora que continúa con la apertura del renovado Dialprix en Avenida del Oeste en Valencia

La compañía ha concentrado inversiones cercanas a los 4,5 millones de euros en distintas actuaciones estratégica. Además de la inauguración en Mislata, su apuesta por la innovación en el modelo de conveniencia continuará el próximo 2 de julio con la reapertura del Dialprix de Avenida del Oeste, 48, en Valencia, tras una reforma integral en uno de los puntos más estratégicos de la ciudad, con una inversión de 500.000 euros.

La tienda incorpora una amplia zona de comidas preparadas para llevar o consumir en el propio establecimiento, un nuevo espacio de café 100% arábica calidad barista, así como una nueva sección especializada de quesos con un surtido ampliado. Asimismo, estrenará un nuevo modelo de carnicería diseñado para facilitar el consumo de producto fresco en el día a día.

Dialprix cuenta con un nuevo modelo de carnicería diseñado para facilitar el consumo de producto fresco en el día a día. / ED

A todo ello, el próximo 30 de junio se sumará el nuevo centro Cash & Carry Dialsur en Alicante, lo que supone el traslado y ampliación de sus instalaciones con una inversión de 3,1 millones de euros, reforzando así la apuesta de la compañía por el canal de hostelería.

Con estas actuaciones, la firma ha reafirmado su compromiso con el crecimiento de sus dos enseñas, Dialprix y Dialsur, apostando por nuevos modelos de supermercado de proximidad y soluciones adaptadas a las nuevas formas de compra y consumo.

Musgrave en la actualidad

Musgrave España es una de las principales empresas de distribución de la Comunidad Valenciana. Esta actividad se lleva a cabo a través de los establecimientos minoristas de sus marcas Dialprix y Dicost, así como de los Cash&Carry y Dialsur. Actualmente, Musgrave dispone de 124 supermercados Dialprix, la marca más reconocida de la compañía, ubicados en el levante español e Islas Canarias, y 18 establecimientos Cash&Carry y Dialsur.