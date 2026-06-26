Luz verde a 57 pisos protegidos en Torrent para aliviar la falta de vivienda

Con un presupuesto que supera los 12,1 millones de euros, la Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha licitado la construcción de un total de 57 viviendas de protección pública en el sector de Benisaet en Torrent, destinadas a alquiler asequible en la Comunitat Valenciana, que se suman a otros 69 inmuebles en el barrio alicantino de Benisaudet, ambas actuaciones enmarcadas en el Plan Vive Comunitat Valenciana.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 27 de julio y ambas promociones se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Proyecto en Torrent

En el caso de la capital de l'Horta Sud, sale con un precio de 12.193.940 euros. El nuevo complejo residencial se construirá en una parcela de la EVHA en la calle Artesans, 15, en Benisaet, con una superficie de 1.260 metros cuadrados y 5.470 de superficie construida. El edificio se estructurará en dos plantas sótano, planta baja y cinco alturas, configurándose alrededor de un gran espacio central con tres núcleos verticales.

La promoción ofrecerá 57 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios (tres de ellas reservadas para personas con discapacidad), con superficies de entre 53 y 71,5 m² útiles. Su distribución interior se basa en un sistema modular y flexible que permite añadir estancias según las necesidades a partir de una unidad básica. Asimismo, los sótanos albergarán 57 plazas de aparcamiento para coches, 18 para motocicletas y 58 para bicicletas, apostando firmemente por el transporte alternativo.

Una segunda promoción

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha recordado que, en Torrent, la Generalitat también tiene en marcha la construcción de otras 28 viviendas protegidas para alquiler asequible mediante el sistema de industrialización en la calle Maestro Sosa, 26. Se trata de los primeros inmuebles industrializados -junto a una treintena en Albal- destinados a atender la necesidad de vivienda en las zonas afectadas por la dana. Esta actuación, con una inversión prevista de 15 millones de euros, forma parte del Plan Vive Dana coordinado mediante los Planes de Reconstrucción Local para agilizar los proyectos tras las riadas.

Vivienda protegida

Camarero, ha destacado que estas licitaciones responden a “la necesidad de crear vivienda protegida para dar respuesta a la creciente demanda y que ha hecho que la vivienda se convierta en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”.

La vicepresidenta ha asegurado que desde el Consell se está impulsando “un cambio de paradigma” en la vivienda pública a través de “promociones con intervenciones urbanas innovadoras, diseñadas bajo criterios de eficiencia energética”. “Además de crear edificios sostenibles y de bajo impacto ambiental, que garantizarán un ahorro en el consumo de los futuros inquilinos, queremos espacios habitacionales dinámicos y adaptables a las necesidades cambiantes de sus residentes”, ha añadido.

La actuación en Alicante cuenta con un presupuesto de licitación de 12.428.428 euros y un tiempo de construcción estimado de 24 meses. El edificio se levantará en una parcela propiedad de la EVHA ubicada en las confluencias de las calles Vicente Aleixandre y San Pedro Poveda. Además de las 69 viviendas, el complejo residencial incorporará espacios de uso comunitario para el vecindario y un sótano con capacidad para 77 plazas de aparcamiento.

La Conselleria ha priorizado en este diseño su accesibilidad, la adaptación a personas con diversidad funcional, su respuesta a las necesidades de la era post-covid y criterios de sostenibilidad social y económica.

Las licitaciones de Alicante y Torrent forman parte de la estrategia global del Plan VIVE de la Generalitat, cuyo objetivo prioritario es incrementar de forma notable la oferta de vivienda protegida en la región mediante la construcción de 10.000 nuevos inmuebles durante la presente legislatura, facilitando el desarrollo de los proyectos de vida de las familias en condiciones dignas y asequibles.