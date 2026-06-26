Crisis política
La concejala de Comercio en Picassent renuncia a su cargo tras la presión de los comerciantes: "Algunos creen que he sido un obstáculo"
Tras una reunión de pacto de gobierno con PSPV se acuerda que sea su compañero de Compromís, Juanfran Albert, quien asuma el área y la dedicación exclusiva que ella ostentaba
Leticia Hernadis continuará en el gobierno de Picassent, pero no como concejala de Comercio. La edila de Compromís, que primero presentó su dimisión, y luego se retractó, ha decidido renunciar al área, tras una reunión mantenida con su socio de gobierno, el PSPV.
Era una medida que se esperaba después de que la Asociación de comerciantes, servicios y mercado de Picassent, a través de su presidenta, Vanesa Fortuny, asegurara a este diario que "no podemos trabajar con ella, pedimos un interlocutor válido", tras comunicar que se arrepentía de la dimisión presentada el pasado lunes 15 de junio, precisamente tras la carta del propio colectivo local pidiendo su destitución, tras la falta de comunicación y relación con ella durante los tres primeros años de mandato.
Pese a que el gobierno local intentó reconducir la situación en varias ocasiones, con la intermediación directa de la alcaldesa Conxa García, la falta de relación más la externalización de campañas que siempre habían sido impulsadas desde la asociación como la Fira de la Tapa, la Fira de Nadal o el bono comercio, habían tensado hasta tal punto la relación que se había vuelto insostenible.
"Desde algunos sectores se me ha acusado de ser un obstáculo para el impulso del comercio local"
Ahora, ha sido la propia Leticia Hernandis la que ha decidido renunciar a la concejalía de Comercio, y también a la exclusividad del 100% que ostentaba a favor de su compañero Juan Fran Albert, que se incorporó la gobierno tras la renuncia del portavoz Vicent Enrique Pérez. En el comunicado emitido, la concejala de Compromís afirma que “tomo esta decisión de manera consciente y reflexionada. En los últimos meses, desde algunos sectores se me ha acusado de ser un obstáculo para el impulso del comercio local, y nada me preocupa más que el bienestar de todos los valientes y valientas que levantan la persiana cada mañana para ofrecernos un servicio de proximidad"
Hernandis, se va de comercio si no antes defender su gestión: "Renuncio a esta competencia a sabiendas de que en el próximo pleno se aprobará un nuevo sistema de bonos comercio por los que he estado trabajando desde que fui nombrada concejala, que los pliegos de licitación de la Feria del Comercio y la Tapa están ya preparados para publicarse y que he firmado una propuesta de convenio con la Asociación de Comerciantes que facilitará la colaboración entre las partes", explica.
La concejala de Compromís asegura que el comercio de Picassent "se queda en buenas manos, en las de mi compañero de grupo Juanfran Albert" y se centrará ahora en sus competencias, Mercado, Empleo y Formación: "A partir de ahora, me centraré en llevar a buen puerto todas las modificaciones que hacen falta para reactivar el mercado municipal y para continuar convirtiendo la formación en nuestra localidad en un referente para la comarca".
Por último, ha tenido unas palabras hacia Conxa Garcia: "Quiero agradecer a la alcaldesa la confianza que depositó en mí cuando me nombró concejala de Comercio. Para mí ha sido todo un honor representar a nuestro comercio local y poder organizar una Feria del Comercio y la Tapa como la de 2025, que batió todos los récords de participación”.
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