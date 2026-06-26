Mislata celebra el Mes del Orgullo con una programación cultural y reivindicativa en defensa de la diversidad

El Ayuntamiento de Mislata, a través de la concejalía de Diversidad, ha celebrado una nueva edición de “Mislata Orgullosa”, una programación especial con motivo del Mes del Orgullo que ha convertido la ciudad en un espacio de encuentro, reflexión y celebración de la diversidad durante todo el mes de junio. La iniciativa ha reunido propuestas culturales, musicales y divulgativas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía y seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria.

La programación arrancó con la presentación del libro “Pedro Zerolo, vida y legado de un pionero de los derechos humanos”, del autor Miguel Ángel Fernández, una obra que repasa la trayectoria de una de las figuras más relevantes en la conquista de los derechos del colectivo LGTBI en España. El acto contó con la participación de Antonio Poveda, vicepresidente de la Fundación Pedro Zerolo. Entre las actividades realizadas destaca también el “Discoforum. Desde las raíces hasta las plumas”, una propuesta participativa dirigida por Paco Valiente que invitaba a recorrer la historia cultural del colectivo LGTBIQ+ a través de la música, poniendo en valor referentes, canciones e himnos que han acompañado la lucha por la igualdad y la visibilidad. Los actos del mes concluían con ‘El Show de Liz Dust’, un espectáculo de humor, música y variedades protagonizado por la reconocida artista drag valenciana, que combina entretenimiento, reivindicación social y reflexión sobre la diversidad desde una perspectiva inclusiva y cercana. Además, la programación tendrá continuidad en septiembre con la proyección del documental “València t'estime”, una obra centrada en la historia y la evolución del movimiento LGTBIQ+ en el ámbito valenciano, que contará con la participación de su director, Carlos Giménez Pons.

Mislata Orgullosa. / A.M.

La conmemoración del Mes del Orgullo llega además acompañada de un importante avance en las políticas públicas de inclusión de la ciudad. El Ayuntamiento de Mislata ha aprobado en el pleno municipal de junio el I Plan de Inclusión LGTBIQ+, un documento estratégico que marcará las líneas de actuación del consistorio en materia de igualdad, respeto a la diversidad y lucha contra cualquier forma de discriminación en el ámbito interno de la propia administración local.

Este plan permitirá consolidar y coordinar acciones destinadas a promover una administración más inclusiva, garantizando la protección de los derechos de las personas LGTBIQ+ y fomentando la sensibilización social, la formación y la participación ciudadana como herramientas fundamentales para construir una convivencia basada en el respeto y la igualdad de oportunidades.

"Bielsa: el Orgullo es mucho más que una celebración"

Para el alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, “el Orgullo es mucho más que una celebración; es una reivindicación permanente de la igualdad, la libertad y el respeto. Este año damos además un paso importante con la aprobación del I Plan de Inclusión LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Mislata, una herramienta que reforzará nuestro compromiso con la inclusión y con la defensa de los derechos de todas las personas. Queremos seguir construyendo una ciudad donde cada vecino y vecina pueda vivir con libertad, seguridad y plena igualdad”. Además, ha subrayado que “la elaboración de este plan no responde únicamente al cumplimiento de una obligación normativa, sino a la convicción de que las instituciones públicas deben ser ejemplares en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la dignidad de cada persona, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género”.

La consolidación del programa ‘Mislata Orgullosa’ y del servicio municipal de orientación e información a la diversidad sexual y de género ‘Mislata t’entén’, así como la aprobación de este I Plan de Inclusión LGTBIQ+, suponen un nuevo paso en la consolidación de Mislata como un municipio referente en la promoción de la convivencia, la igualdad y la defensa de los derechos de todas las personas.