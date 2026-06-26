Paiporta reivindica la defensa de los derechos y la diversidad en el Día Internacional del Orgullo LGTBI+

El Ayuntamiento de Paiporta ha conmemorado este viernes el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ con un amplio programa de actividades abiertas a la ciudadanía que han tenido lugar en la Plaza Mayor del municipio.

Bajo el lema ‘Ama libre’, el área de Bienestar Social e Igualdad, en coordinación con la asociación local La Teua Llar LGTBI, ha organizado mesas informativas sobre diversidad sexual, un concurso de carteles artísticos y actuaciones musicales para reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBI y las medidas y protocolos municipales implantados en materia de igualdad, no discriminación y respeto para la ciudadanía.

El acto, que ha finalizado con la lectura del manifiesto institucional, ha contado con la presencia de la vicealcaldesa Marian Val, la concejala de Bienestar Social e Igualdad, María Jesús López; la presidenta de la asociación La Teua Llar LGTBI, María José Cortijo, así como varios miembros del gobierno municipal.

La vicealcaldesa, Marian Val, ha destacado que “desde el Ayuntamiento hemos impulsado políticas públicas para proteger, defender y ensanchar los derechos de las personas LGTBI+, atendiendo al criterio de inclusión y tolerancia en todos los ámbitos en los que actúa y ejerce la administración local”, para también reivindicar “la creación de entornos laborales y de convivencia vecinal más seguros, inclusivos e igualitarios con todas las personas, para que puedan expresarse y desarrollar sus proyectos de vida de forma segura y libre”.

En este sentido, la concejala de Bienestar Social e Igualdad, ha puesto en valor “el importante papel que ejercen las asociaciones y entidades locales para seguir avanzando en materia de igualdad y respeto a las personas LGTBI, cuyas iniciativas y propuestas nos han llevado a tener una Paiporta más plural, justa e inclusiva para todas nuestras vecinas y vecinos”.

A su vez, ha querido remarcar la importancia de “atender, acoger y acompañar a las personas a través de recursos y programas municipales, como el Servicio Orienta, que queremos seguir fortaleciendo para ofrecer una atención más próxima con la que seguir avanzando en derechos y libertades colectivas”.