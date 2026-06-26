Paterna acoge este domingo un gran concierto gratuito con Huecco, Andy, Gonzalo Hermida y Andrés Koi
Ezio Oliva, Julia Medina, Lucía Casani, Sonia Gómez, La Llave, Kalenn, BORJA y Lowis Ye completan el cartel de este concierto gratuito, que tendrá lugar el próximo 28 de junio en el Parking Los Naranjos de la localidad valenciana
Ver a los mejores artistas nacionales gratis y cerca de su casa es posible gracias a Cadena DialEl próximo domingo 28 de junio, a partir de las 21:00 horas, llega a Paterna 'Cadena Dial, La Gira de Verano'. Gonzalo Hermida, Andy, Andrés Koi, Huecco, Ezio Oliva, Julia Medina, Lucía Casani, Sonia Gómez, La Llave, Kalenn, BORJA y Lowis Ye se darán cita en el Parking Los Naranjos de la localidad valenciana, que acogerá este concierto gratuito con el que la emisora quiere celebrar el inicio del verano de la mejor música en español.
Uno de los grandes protagonistas de la jornada será Huecco, autor de clásicos como 'Pa' mi guerrera' o 'Mirando al cielo' y que acaba de lanzar 'CrazyXXversario', un proyecto con el que celebra sus 20 años de carrera en solitario. Con una extensa y exitosa trayectoria a sus espaldas, Andy inicia su carrera en solitario de la mano de 'Cadena Dial, La Gira de Verano', donde presentará 'Solo', el primer álbum de esta nueva etapa. A la cita también se sumarán Gonzalo Hermida, que acaba de lanzar su nuevo single, 'La pecera'; Andrés Koi, que presentará en Paternasu nuevo disco, 'Sol de invierno', y Sonia Gómez, que llega a 'Cadena Dial, La Gira de Verano' con un nuevo EP bajo el brazo titulado 'El viaje (ida)'.
El cartel de este concierto de 'Cadena Dial, La Gira de Verano' lo completan Ezio Oliva, Lucía Casani, Julia Medina, La Llave, Kalenn, BORJA y Lowis Ye, intérpretes de temas como 'Siempre has sido tú', 'Para mí', '13.500 pulsaciones', 'Tú siempre estás ahí', 'Ando por los suelos', 'Macarrones con queso' o 'Demasiado tarde'. Cristina Dalmau, locutora de Cadena Dial, será la encargada de conducir esta nueva edición del evento.
Siguiente parada
Un año más, Cadena Dial da la bienvenida al verano con una gira que acerca la mejor música en español a los diferentes rincones de nuestro país y permite a los oyentes disfrutar de las voces que, a diario, los acompañan a través de la radio. Tras su paso por Paterna, las siguientes paradas de 'Cadena Dial, La Gira de Verano' serán Cartagena (Murcia), Almería, Motril (Granada), Chiclana (Cádiz) y Cáceres.
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