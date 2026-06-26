Paterna muestra su solidaridad con el pueblo venezolano en una emotiva vigilia

El Ayuntamiento de Paterna celebró en la noche del jueves una emotiva vigilia de solidaridad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos registrados en el país, que han causado numerosas víctimas, heridos y graves daños materiales.

La concentración, que tuvo lugar a las 22:00 horas a las puertas del Ayuntamiento, reunió al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto a miembros de la corporación municipal, representantes de la comunidad venezolana residente en la ciudad y numerosos vecinos y vecinas que quisieron sumarse a este gesto de apoyo, cercanía y fraternidad.

La vigilia contó también con la intervención de representantes de la comunidad venezolana residente en la ciudad, quienes dirigieron unas emotivas palabras a los asistentes y compartieron mensajes de recuerdo, esperanza y solidaridad en homenaje a las víctimas y a todas las familias afectadas por la tragedia. Los cantos y plegarias que acompañaron el acto contribuyeron a crear un ambiente de profundo recogimiento y fraternidad.

Mensaje de solidaridad

Durante el acto también intervino el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien trasladó, en nombre de toda la ciudadanía paternera, un mensaje de apoyo, afecto, respeto y condolencia al pueblo venezolano. El primer edil expresó la consternación de la ciudad ante las devastadoras consecuencias de esta catástrofe natural y quiso hacer llegar su cercanía a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a todos aquellos que siguen viviendo con preocupación e incertidumbre las consecuencias de esta tragedia.

Intervención de Sagredo durante la emotiva vigilia anoche en el Ayuntamiento de Paterna. / A. P.

Durante la lectura del manifiesto, Sagredo destacó que “Paterna es una ciudad solidaria y acogedora, profundamente unida al pueblo venezolano en estos momentos difíciles, y hoy queremos trasladar cercanía, apoyo y esperanza a todas las familias afectadas”.

Canalizar la solidaridad

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el encendido simbólico de velas con los colores de la bandera venezolana, como símbolo de recuerdo, respeto y esperanza. Asimismo, los asistentes guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas, en un ambiente marcado por la empatía, la solidaridad y la unión entre pueblos.

Del mismo modo, el primer edil recordó que el Ayuntamiento ha estado trabajando desde el primer momento con distintas organizaciones humanitarias para canalizar la solidaridad de la ciudadanía de la forma más útil y eficaz posible. En este sentido, anunció que el consistorio informará de las diferentes vías de colaboración y ayuda que se pongan en marcha para facilitar la participación de todos aquellos vecinos y vecinas que deseen contribuir de manera segura, coordinada y efectiva.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Paterna ha querido trasladar el cariño y la solidaridad de toda la ciudad al pueblo venezolano, expresar sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmar su compromiso con quienes sufren las consecuencias de esta tragedia. “Hoy más que nunca, Paterna está con Venezuela”, concluyó Sagredo.