Torrent estrena un Puesto de Mando Preventivo para reforzar la seguridad del Bigsound Festival

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Policía Local, pondrá en marcha por primera vez un Puesto de Mando Preventivo y de Coordinación Integral con motivo de la celebración del Bigsound Festival, que tendrá lugar este viernes 26 de junio y este sábado, 27 de junio. Se trata de un dispositivo pionero en la ciudad diseñado para centralizar la toma de decisiones, coordinar la actuación de todos los servicios implicados y garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier incidencia durante el desarrollo del evento.

La puesta en funcionamiento de este centro de coordinación supone un importante avance en materia de seguridad, prevención y gestión de emergencias, consolidando la apuesta del consistorio por la innovación aplicada a la seguridad pública y la protección ciudadana. Este Puesto de Mando Preventivo nace con el objetivo de garantizar la seguridad de asistentes, vecinos, trabajadores y organizadores mediante una coordinación permanente entre todos los organismos con competencias en seguridad, emergencias, protección civil y gestión del tráfico.

Por primera vez, Torrent integrará en un mismo espacio la gestión operativa de todos los organismos participantes, la monitorización en tiempo real de la red municipal de videovigilancia, la información procedente del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Comunitat Valenciana y las imágenes captadas por la Unidad de Drones de la Policía Local.

Coordinación integral para un gran evento

El dispositivo contará con representación de la Policía Local de Torrent, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía de la Generalitat, Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana, Protección Civil de Torrent y de otras agrupaciones colaboradoras, así como responsables de la organización del festival y de los servicios de seguridad privada.

La presencia conjunta de todos estos organismos permitirá disponer de una visión global y actualizada de la situación en cada momento, facilitando una toma de decisiones ágil y una respuesta coordinada ante cualquier eventualidad.

Este modelo de coordinación representa una evolución respecto a los sistemas tradicionales de gestión de eventos multitudinarios, al reunir en un único centro a todos los responsables operativos, reduciendo tiempos de reacción y mejorando la coordinación interinstitucional.

Además de este dispositivo específico para BIGSOUND, la Policía Local mantendrá activo durante todo el fin de semana un dispositivo permanente desde la sala CISEM, desde donde también se coordinará y supervisará la seguridad general del municipio. Paralelamente, se reforzará el dispositivo ordinario en toda la ciudad para dar cobertura al intenso calendario festivo previsto, ya que la actividad festiva de Torrent no se detiene durante estos días.

Meses de planificación previa

La creación de este dispositivo es el resultado de varios meses de planificación y trabajo técnico entre todos los organismos implicados. Durante este periodo se han abordado aspectos clave como la movilidad, los accesos al recinto, los planes de evacuación, la respuesta sanitaria, la prevención de riesgos, la seguridad ciudadana, la protección contra incendios, la gestión de emergencias y la convivencia vecinal.

El objetivo ha sido anticiparse a cualquier situación y garantizar el correcto desarrollo del festival, minimizando al mismo tiempo el impacto sobre el tráfico, la actividad económica y el descanso de los vecinos.

Tecnología avanzada al servicio de la seguridad

Uno de los elementos más innovadores del dispositivo será el uso intensivo de tecnología para la supervisión y gestión de la seguridad. Desde el Puesto de Mando se monitorizará en tiempo real la evolución del evento mediante la red municipal de videovigilancia, compuesta por más de 190 cámaras distribuidas estratégicamente por la ciudad. Estas permitirán supervisar accesos y salidas, detectar incidencias circulatorias y adoptar medidas inmediatas para garantizar la fluidez del tráfico.

Asimismo, el centro contará con información en tiempo real procedente del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Comunitat Valenciana.

El operativo incorporará también el apoyo permanente de la Unidad de Drones de la Policía Local de Torrent, que desarrollará labores de vigilancia aérea durante toda la celebración del festival. Los drones permitirán supervisar zonas de alta concentración de personas, accesos y salidas, estacionamientos y principales itinerarios utilizados por los asistentes. Las imágenes captadas se compartirán en tiempo real con los responsables operativos para facilitar la toma de decisiones y mejorar la capacidad de respuesta.

La combinación de medios terrestres, videovigilancia y control aéreo permitirá disponer de una imagen operativa común para todos los organismos participantes, reforzando la capacidad de anticipación y prevención.

A este despliegue se suma el operativo ordinario de seguridad ciudadana previsto para el conjunto del municipio, especialmente relevante este fin de semana debido a la celebración de 14 verbenas organizadas por diferentes colectivos festeros de Torrent, lo que exigirá una atención simultánea y coordinada en múltiples puntos de la ciudad.

Amplio despliegue de Policía Local

La Policía Local de Torrent liderará la coordinación municipal y desplegará un amplio operativo centrado en tres áreas principales.

En primer lugar, se establecerá un dispositivo especial de tráfico para regular la movilidad en accesos y salidas del recinto y minimizar afecciones a la circulación habitual.

En segundo lugar, se reforzará la seguridad ciudadana y la convivencia para prevenir conductas incívicas, molestias vecinales y cualquier incidencia que pueda afectar al bienestar de los residentes.

Por último, se activará un operativo específico para gestionar la salida de miles de asistentes al finalizar cada jornada, uno de los momentos de mayor complejidad. Este dispositivo permitirá canalizar de forma segura y ordenada el flujo de personas hacia los distintos medios de transporte, evitando aglomeraciones y garantizando una evacuación fluida.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “la celebración de BIGSOUND supone un reto organizativo de primer nivel y una gran oportunidad para seguir posicionando a Torrent como una ciudad preparada para acoger grandes eventos con plenas garantías”.

Folgado ha subrayado que este dispositivo “marca un antes y un después en nuestra capacidad de respuesta, al permitir anticiparnos, coordinar todos los recursos y garantizar la seguridad de vecinos y asistentes con máxima eficiencia”.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Sonia Roca, ha señalado que “durante los últimos meses se ha trabajado intensamente para diseñar un dispositivo integral que contemple todos los escenarios posibles”.

Asimismo, ha destacado que la coordinación entre Policía Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, emergencias, protección civil y organización será clave para actuar con rapidez, eficacia y capacidad de anticipación.

A ello se suma el importante esfuerzo operativo para compatibilizar la seguridad del BIGSOUND con el normal desarrollo de la intensa actividad festiva de la ciudad, garantizando la presencia policial y la atención a la ciudadanía en todos los puntos donde se desarrollen actos multitudinarios.

Con este dispositivo pionero, Torrent refuerza su capacidad para acoger grandes eventos y se sitúa a la vanguardia en la gestión municipal de la seguridad, la coordinación operativa y la aplicación de nuevas tecnologías al servicio de la protección ciudadana.