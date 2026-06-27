Cuatro estudiantes del IES Tavernes Blanques, premiados por su excelente rendimiento académico

La Generalitat Valenciana ha concedido el premio Extraordinario al Rendimiento Académico durante el curso a cuatro estudiantes del IES Tavernes Blanques por sus excelentes calificaciones en Bachiller.

Se trata de Aitana Adell Galera, Claudia Alcayna Coronel,Claudia De Farias Palenciano y Jagnoorpreet Singh, quienes han conseguido este curso Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato, un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el compromiso con los estudios durante una de las etapas académicas más exigentes.

Tras finalizar esta etapa, han compartido sus inquietudes, sueños y reflexiones sobre el futuro. Sus testimonios reflejan no solo excelencia académica, sino también sensibilidad, madurez y pasión por construir un futuro mejor.

Aitana Adell Galera, estudiante de la modalidad de Humanidades, quiere estudiar Filología Catalana y dedicarse a la enseñanza del valenciano para transmitir “el valor de una lengua y unas raíces que cada vez más jóvenes dejan de lado”. Aitana destaca la importancia de mantener la calma durante Bachillerato y no rendirse aunque las cosas no siempre salgan como esperamos. También ha querido agradecer especialmente el apoyo de sus profesores y de sus padres por respetar siempre su vocación.

Claudia Alcayna Coronel, del Bachillerato Social, tiene claro que quiere estudiar Derecho y especializarse en Derecho Internacional. Explica que siempre le ha apasionado entender cómo funciona la sociedad y contribuir a construir un bienestar común, estable y permanente. Para ella, Bachillerato también ha sido una oportunidad para conocerse mejor y descubrir aquello que realmente le apasiona. Claudia agradece el apoyo incondicional de su familia y la labor del profesorado “por enseñar que aprender es mucho más que memorizar contenidos”.

Por su parte, Claudia De Farias Palenciano, de la modalidad Científica, quiere estudiar el Doble Grado de Física y Química y dedicarse en el futuro a la investigación científica. Reconoce que uno de los aprendizajes más importantes de esta etapa ha sido entender la importancia de mantener un equilibrio entre los estudios y el bienestar personal. También ha querido poner en valor el apoyo emocional de su familia y sus profesores durante momentos de presión y exigencia académica.

Finalmente, Jagnoorpreet Singh, estudiante del Bachillerato Artístico, quiere estudiar Diseño Arquitectónico de Interiores. Desde pequeño ha sentido pasión por el dibujo, la pintura y la creatividad, y asegura que su objetivo es poder expresar ideas y emociones a través del diseño. Considera fundamental confiar en uno mismo, tener paciencia y desarrollar las habilidades poco a poco, destacando también el papel esencial que han tenido sus padres y profesores durante estos años.

Estos cuatro jóvenes representan el talento, el esfuerzo y el potencial de la juventud de Tavernes Blanques. Su éxito es también el reflejo del trabajo de las familias, del profesorado y de la educación pública.

Felicitación de Unides Podem

Desde Unides Podem Per Tavernes Blanques han querido felicitar públicamente a los cuatro estudiantes por este gran logro académico y desearles mucha suerte en la nueva etapa que ahora comienzan. También han querido poner en valor el trabajo del IES Tavernes Blanques, de sus docentes y de todas las familias que acompañan cada día a los jóvenes en su formación y crecimiento personal.

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El portavoz y concejal de Unides Podem Per Tavernes Blanques, Moisés Pérez, ha destacado que “estos reconocimientos son motivo de orgullo para todo el pueblo, porque reflejan el esfuerzo de la juventud y el compromiso de la educación pública con la igualdad de oportunidades”. Además, ha señalado que “es fundamental seguir apoyando a nuestros centros educativos y al profesorado para que puedan continuar formando a generaciones preparadas, críticas y comprometidas con la sociedad”.