Paiporta derriba la fuente inspirada en la de los Leones de la Alhambra

Seguramente muchos no lo sabían pero Paiporta tenía su particular Fuente de los Leones, similar a la de la Alhambra. Salvando por supuesto las grandes diferencias, esta fuente lucía en la pequeña plaza Vicent Blasco Ibáñez, y casi por un milagro, se salvó de la dana pese a estar prácticamente lindando con el barranco del Poyo, que se desbordó y devastó la localidad. Aunque tuvo desperfectos, la estructura seguía en pie y sobre todo los leones que le caracterizaban y le daba ese aire islámico que asemejaba al del gran palacio granadino.

Imagen de la Fuente de los Leones de Granada y la de Paiporta. / L-EMV

Unos leones que ahora mismo son escombros. El Ayuntamiento de Paiporta anunciaba precisamente este jueves que va a convertir la plaza Blasco Ibáñez en un refugio climático con más árboles, una fuente de agua refrigerada y luces LED frente al cambio climático. Las máquinas excavadoras que ya están trabajando en la reconstrucción de la zona derribaron este miércoles la fuente, ante el estupor de los vecinos y vecinas de la zona, que no entendían por qué no la dejaban. "Tengo fotos ahí de pequeña. Para una cosa que no se lleva la dana, nos la quitan", señalaba una vecina, destacando el valor sentimental de la infraestructura derribada.

Detalle de los leones, que aún se podrían recuperar. / L-EMV

Para el consistorio, esta fuente carecía de valor patrimonial, ya que estaba confeccionada con materiales poco nobles. Además, aseguran que la fuente "llevaba más de 40 años sin funcionar" y que ocupaba un gran espacio dentro de la plaza -unos 8 metros- que se necesitaban para proporcionar a los vecinos y vecinas una zona de refugio climático, con sombras y una fuente de agua potable. "El proyecto fue redactado por urbanistas, que decidieron quitar esa fuente llena de maleza y en desuso y dar prioridad al refugio climático, que es necesario", señala el alcalde, Vicent Ciscar.

Algo, de lo que discrepa el reputado arqueólogo e investigador Miquel Ramón Martí Matías, experto en el estudio de materiales de construcción de época romana y medieval, que asegura que la fuente de Paiporta "es una copia exacta de lo que son los leones de la Alhambra". Sostiene que la pieza "ha sido sacada del original" mediante moldes, algo que "en el siglo XIX se permitía". Aunque admite que "puede ser el molde del molde del original", subraya que "es un molde seguro" y que las inscripciones árabes están "muy bien realizadas".

Valor sentimental

Para Martí, más allá de si los materiales son del siglo XX y de poco valor, "hay que darle importancia a que es símbolo del patrimonio de la gente y de sus recuerdos personales, una mujer de más de 80 años me dijo que tenía fotos ahí de niña". A pesar de que "ya está destruida", Miquel Martí cree que aún se puede "restituir alguno de los leones, porque algunos están en un 90% conservados".