PP y Avant Albal escenifican su choque en pleno por la polémica conferencia sobre pancatalanismo

La última sesión plenaria puso de manifiesto las grietas existentes entre el equipo de gobierno de Albal que conforman a tres bandas PP, Avant Albal y Vox. El detonante fue la polémica conferencia sobre pancatalanismo, organizada por Avant, que centró una parte del debate político y que enfrentó a la vicelacaldesa, María José Hernández, con el alcalde popular, José Miguel Ferris.

Hernández calificó de “derechita cobarde” al PP por retirar la publicidad de la conferencia, organizada por su partido, de las redes sociales municipales, después de que Compromís levantara la liebre sobre la legalidad de la misma, por su “contenido partidista” y el uso de “recursos públicos”.

Pregunta de Compromís

La confrontación en la sala se inició tras la pregunta del concejal de esta formación Raúl Esteban, quien presentó tres facturas de vicealcadía por valor de 2.800 euros, correspondientes a tres charlas del Institut d’Estudis Valencians (IEV), entre las que se encuentra la del pancatalanismo, y la posterior “picaeta”, a cargo de hornos y comercios locales, después de que Hernández afirmara, anteriormente, que el conferenciante “no cobraba” por ellas. La vicealcaldesa, afirmó no tener partida presupuestaria y apuntó que las facturas pertenecen al área de Patrimonio.

Esteban aludió la concepto de “chiringuito” de Avant Albal. “Venden esto como si fueran clases para aprender valenciano, pero la Escuela Permanente de Adultos ya lo hace y, por tanto, estamos duplicando recursos para beneficiar a un amigo suyo, que carece de formación”, apuntó y añadió que son “mitines políticos” y “una campaña electoral que pagamos todos, con el beneplácito de PP y Vox”.

El alcalde reconoce la autoría

En este sentido, la concejala de Vox, Raquel García, negó que hubiera sido su mano la autora de la retirada del anuncio de la conferencia y apeló al pacto firmado con sus socios, a pesar de que reconoció que “no estoy de acuerdo con algunas de las actividades que se organizan”.

La afirmación de Vox provocó que Hernández apuntara directamente al PP, que no se escondió. El propio alcalde interrumpió la intervención de la vicealcaldesa para reconocer rotundamente su autoría. “Lo ha borrado José Miguel Ferris”, afirmó y apostilló que “de cobardes tenemos muy poco” en referencia al dardo de “derechita cobarde” que le lanzó Hernández.

En su intervención final, para cerrar el pleno, Ferris explicó que “en ningún momento he pedido que no se publicara ningún acto ni actividad, sino que, desde los canales del ayuntamiento, bajo mi punto de vista, no se utilizara lenguaje agresivo, descalificativo ni partidista”.

“Si se ha retirado la publicación es porque el ayuntamiento es de todos, piensen lo que piensen. Las instituciones deben ser espacios de respeto, de convivencia y representación de todos los vecinos”, añadió y matizó que “no voy a entrar en las descalificaciones personales, cada uno que vea y saque sus propias conclusiones”. El alcalde zanjó la polémica afirmando que “seguimos centrados en el trabajo, la gestión, la reconstrucción y el futuro de Albal, con retos importantes. El resto, lo dejo para los demás”.

Debate sobre la lengua valenciana

El asunto también provocó el debate sobre la lengua valenciana en posiciones tan enfrentadas como son Compromís y Avant Albal, porque para esta formación la polémica radica en el contenido de la conferencia y no en la conferencia en sí. El edil de Avant Albal, Joan Carles Puchalt defendió que “son cursos de lengua y cultura valenciana” y recordó que desde las instituciones se promocionan escritores como Joan Fuster que “fue el primero en acuñar el término Països Catalans”.