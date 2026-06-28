El aforamiento de Mazón veinte meses después de la dana concentra a cientos de personas en Paiporta

El grito contra el aforamiento de Carlos Mazón no decae 20 meses después de la dana. Cientos de personas han salido a la calle de nuevo para mostrar su desacuerdo con que el expresident de la Generalitat continúe con su acta de diputado y pedir que se presente ante el juzgado de Catarroja, donde se instruye la causa.

Esta vez la manifestación que se organiza para recordar la dana cada día 29 ha sido, por primera vez, en Paiporta, en pleno corazón de la zona cero, donde el agua y el barro se llevaron por delante 56 vidas. Esta es la segunda vez que las reivindicaciones salen fuera de Valencia, la primera de ellas fue en Catarroja, el 29 de julio del año pasado.

La cita de este domingo, a las siete de la tarde, en la plaza de la Iglesia de Sant Jordi que, aunque muestra una imagen muy diferente a la de aquel 29 de octubre de 2024, sigue sanando de sus heridas En la zona se han concentrado decenas de personas que han ido llegando poco a poco para sumarse a las reivindicaciones, que se resumen en tres puntos: contra el aforamiento de Mazón, para denunciar la lentitud del proceso de reconstrucción y como homenaje a las 230 víctimas mortales de aquella tarde de hace ahora 20 meses.

La pancarta 'Mazón a pressó' ha vuelto a encabezar la marcha, como en las anteriores, sostenida por representantes de las asociaciones de víctimas y de las entidades organizadoras, que siguen reclamando "justicia" bajo este lema.

Pancarta sobre el aforamiento de Mazón este domingo en la manifestación de Paiporta / Ada Dasí

Las representantes de las asociaciones de víctimas han coincido en mostrar su disconformidad por el aforamiento de Mazón. Rosa Álvarez ha calificado la gestión “criminal” del Consell y Mariló Gradolí ha recordado que en Paiporta “murieron residentes mientras la vicepresidenta Susana Camarero abandonaba el Cecopi, y un docente perdió la vida, mientras Rovira se iba a Alicante a conciliar”. Gradolí ha puesto en valor su lucha por el futuro “porque no tenemos la seguridad de que vuelva a pasar una Dana como esta”.

Dolores Ruiz, que vio morir a sus dos hijos y su marido, ha dejado claro que “seguiremos luchando” porque “mientras ellos morían, Mazón estaba de comida”.

“Seguiremos luchando por la verdad hasta el final”, ha añadido Toñi García.

Han desfilado con el cántico de “por los pueblos de la Dana, ni olvidar ni perdonar”.

Recorrido

Desde aquí, la manifestación, organizada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV), llegará a la Plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto por parte de los colectivos. La canción "El riu no té culpa' de Alejandro y Maria Laura pone la banda sonora a este acto.

El recorrido servirá, también, para visibilizar y denunciar el "estado de deterioro" en el cual continúa el municipio y el resto de pueblos afectados, "con proyectos urbanísticos todavía pendientes de ejecución, como por ejemplo los 22 kilómetros de alcantarillado por rehacer, aceras en mal estado, el CEIP l'Horta en barracones, o el Auditorio y la piscina municipal inutilizables", como señalan desde la organización.