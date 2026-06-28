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Herida una mujer tras ceder el suelo de su casa y caer a un lavadero en Benetússer

El suceso ocurrió en la avenida Alfafar de Benetússer, cuando el suelo de una vivienda cedió y provocó la caída de la vecina del primer piso

Cede el suelo de una vivienda en Benetússer y cae una mujer al lavadero de coches de debajo

Cede el suelo de una vivienda en Benetússer y cae una mujer al lavadero de coches de debajo

Redacción Levante-EMV

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A. D. / P. O.

Benetússer

Una mujer de 33 años ha caído al interior de un lavadero después de desplomarse el suelo de su vivienda, ubicada encima del local, en el primer piso. El suceso ha tenido lugar este domingo, sobre las nueve y media de la noche, en la avenida Alfafar de Benetússer y en esos momentos la empresa de lavado de la planta baja estaba cerrada al público.

Hasta allí se ha desplazado la Policía Local y una unidad de bomberos del Consorcio que han atendido en primera instancia a la mujer, dentro del establecimiento, donde han acudido los vecinos alertados por el estruendo de la caída.

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Poco después ha llegado una ambulancia del SAMU que, tras atender a la herida en el lugar de los hechos, la ha traslado a un centro sanitario. Según la información obtenida por este periódico, las heridas de la mujer no revisten gravedad.

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