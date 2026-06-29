Alboraia celebra sus fiestas patronales con un programa cargado de música, gastronomía y tradición

Alboraia se prepara para vivir sus fiestas patronales con tradición, música, gastronomía y espectáculos. El preludio será el viernes 3 de julio, una jornada que abrirá las puertas a cinco exposiciones simultáneas, y que se cerrará con el V Festival de Guitarras Esteve a cargo del Carmesí Guitar Dúo, al Teatro el Agrícola, el concierto de la banda de la Sociedad Musical de Alboraia y el Festival de collas de dolçaina y percusión en la explanada del ayuntamiento.

El sábado 4 de julio empezará una de las apuestas culturales más destacadas de la programación: el Festival Clap! Clap! Teatro de Calle, una iniciativa que a lo largo de varios días llevará compañías de teatro y circo a diferentes espacios del municipio.

Actuaciones en el Recinto Ferial

La música llenará las noches del Recinto Ferial con las actuaciones de la Orquesta Twister el sábado 4, el grupo La Playa el domingo 5, el Orquesta Scream el miércoles 8, el Orquesta Mónaco Party el jueves 9, la Orquesta Montecarlo el viernes 10 y la Orquesta Panther Show el sábado 11, mientras que el lunes 6 el Festival de Play Backs de las fallas de Alboraia y el martes 7 el concierto de la Big Band Blue de la SMA y los participantes del programa "Cantem!" completarán una oferta musical para todos los gustos, todo esto con la presencia del Punto Violeta de la Concejalía de Igualdad en varias jornadas para garantizar un espacio seguro y libre de violencias machistas.

Tradiciones religiosas

Las tradiciones religiosas y populares marcarán el calendario festivo: el domingo 5, día del Corpus Christi, la despertà, la misa, los bailes del Corpus, la entrada de la murta y la solemne procesión, acompañada de fuegos artificiales, llenarán de devoción las calles; el lunes 6 será el turno de Santo Roc, con la bendición de rollos y cirios y la procesión del santo; el martes 7 se dedicará a nuestros mayores, con una misa, una merienda saludable en el Paseo Aragón y la actuación del tributo "ABBA Esencial"; el jueves 9, día de San Isidro Labrador, incluirá la bendición de animales; el viernes 10, día de San Cristóbal, se bendecirán los vehículos; y el gran colofón llegará el sábado 11 y el domingo 12 con la celebración de la Mare de Déu d’Agost, con las calderas de arroz con fessols y naps en el Parque de las vías, la dansà del pueblo, el reparto de albahacas y la solemne procesión de las Clavarias.

Día de la Horchata

Uno de los momentos más esperados será el miércoles 8 de julio, Día de la Horchata, en que el Ayuntamiento de Alboraia ofrecerá un reparto tradicional gratuito de horchata artesana y fartons en la avenida de la Horchata hasta fin de existencias, con la colaboración del Gremio de Horchateros y el Club de Producto "Artesanos de la Horchata”. También se desarrollará la Horchata Experience, con rutas guiadas en Món Orxata a y la Ruta de la Chufa, con inscripción previa, telefónica o presencial, en las Tourist Info de Port Saplaya y La Patacona. El jueves 9 se celebrará la Noche de Paellas en el Paseo Aragón, amenizada por la Xe-ranga, y el sábado 11 con las tradicionales calderas de arroz en el Parque de las vías, que precederán la ofrenda de albahacas y la dansà popular.