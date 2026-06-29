La nueva lanzadera del Barrio del Cristo conecta ya con Metrovalencia en Quart de Poblet: “Hacía mucha falta”

La nueva línea lanzadera 162C, que desde este lunes 29 de junio conecta el Barrio del Cristo con la estación de Metrovalencia de Quart de Poblet, ha iniciado su servicio con una acogida discreta durante sus primeras horas de funcionamiento.

La parada de la calle Juan Ramón Jiménez 43 es la primera del nuevo recorrido. A pesar de que una de las franjas de mayor demanda por horario laboral es entre las 8:00 y las 8:30 horas la afluencia de personas ha sido escasa, según ha podido comprobar este diario. Pese a tratarse del primer día de una conexión largamente reivindicada por el Ayuntamiento de Quart de Poblet y por los vecinos del barrio, la presencia no ha sido notable.

La mayoría de quienes han pasado por la parada esperaban otras líneas de autobús con recorridos diferentes, por lo que la nueva conexión apenas ha registrado movimiento durante las primeras horas de servicio al tratarse del primer día que está operativa esta lanzadera.

Un usuario subiendo a uno de los buses con parada en la calle Juan Ramón Jiménez. / Laura Florentino

"Hacía mucha falta"

Aun así, entre los vecinos la valoración de la puesta en marcha del autobús es positiva. María Ángeles, residente en el Barrio del Cristo, no ha utilizado la lanzadera este lunes, pero celebra que por fin sea una realidad. “Ya era hora. Era una reivindicación de hace muchos años y hacía mucha falta”, asegura en declaraciones a Levante-EMV. En su opinión, el nuevo servicio permitirá conectar directamente el barrio con la red de Metrovalencia, una posibilidad de la que hasta ahora carecían los residentes. “No teníamos una conexión directa con el metro y eso complicaba mucho los desplazamientos. Ahora, al menos, tenemos una opción más para movernos”, señala.

Frecuencia de 20 minutos

La lanzadera, operada mediante un autobús eléctrico, realiza el trayecto hasta la estación de Metrovalencia en aproximadamente 12 minutos y cuenta con una frecuencia de paso de 20 minutos. En sentido de ida efectúa paradas en Juan Ramón Jiménez 43, Juan Ramón Jiménez 33, Juan Ramón Jiménez 39, Juan Ramón Jiménez 15, Comarques del País Valencià 1 y la estación de Metro de Quart de Poblet. En el recorrido de vuelta, el autobús para en Metro Quart de Poblet, calle Solidaridad 3, Ayuntamiento Santísimo Cristo 67, Juan Ramón Jiménez 34 y Juan Ramón Jiménez 58, acercando así el transporte público a distintos puntos del Barrio del Cristo.

Usuarios esperando en la parada de la calle Juan Ramón Jiménez. / Laura Florentino

Durante este primer tramo de la mañana, sin embargo, la imagen ha sido la de una parada prácticamente vacía. Entre las 8:00 y las 9:00 horas apenas se han registrado viajeros interesados en utilizar la nueva conexión, un estreno tranquilo para un servicio que deberá darse a conocer entre la población para consolidarse en los próximos meses.

El horario completo contempla salidas desde Juan Ramón Jiménez entre las 7:00 y las 8:50 horas, de 14:00 a 15:50 horas, y de 19:10 a 20:40 horas mientras que los servicios de regreso desde la estación de Metro de Quart de Poblet se realizan entre las 7:10 y las 8:40 horas, 14:10 a 16 horas, y de 19:00 a 20:50 horas, todos manteniendo una frecuencia de 20 minutos. Será en los próximos días cuando pueda comprobarse si la demanda crece y la lanzadera cumple con el objetivo para el que fue concebida: acercar el Barrio del Cristo a la red metropolitana de transporte público.