Regalan gafas en Paterna para ver el eclipse solar: Los comercios reparten gratis más de 6.000 lentes

La campaña impulsada por la Asociación de Comerciantes de Multipaterna para regalar gafas homologadas con motivo del próximo eclipse solar ha superado las expectativas. En apenas unos días se han distribuido más de 6.000 gafas entre los clientes de los comercios asociados, consolidando la iniciativa como una de las acciones promocionales con mayor acogida de los últimos meses.

Bajo el lema “Vive el eclipse con Multipaterna”, la entidad anunció que los clientes pueden obtener gratuitamente las gafas especiales para la observación del fenómeno astronómico, el 12 de agosto, siempre que realicen compras en los comercios adheridos o presenten un ticket de compra reciente. La promoción ha tenido una fuerte acogida desde su lanzamiento y se mantiene “hasta fin de existencias”.

Éxito entre los comercios

Las gafas comenzaron a entregarse el pasado lunes 22 de junio a los clientes que realizaron sus compras en los establecimientos adheridos a la campaña. La respuesta fue tan positiva que numerosos comercios agotaron sus existencias durante las primeras horas del día.

“Ha tenido muy buena acogida. Se han repartido más de 6.000 gafas homologadas y los comercios las iban entregando a sus clientes a partir del pasado lunes 22 de junio, según iban haciendo sus compras”, explica desde la asociación en declaraciones a Levante-EMV.

Las gafas homologadas repartidas en los comercios de Paterna para ver el eclipse solar de agosto. / Francisco Calabuig

Promoción previa

Desde Multipaterna destacan que el éxito de la campaña también ha sido fruto de la promoción previa realizada a través de redes sociales y cartelería informativa, que animó a muchos vecinos a esperar al inicio de la iniciativa para realizar sus compras.

“Le habíamos hecho campaña por redes sociales, avisando de que a partir de ese día comenzarían a entregarse las gafas, además de la cartelería en los comercios. Ese día fue totalmente un éxito, con clientes esperando para hacer sus compras. Se esperaban al lunes para poder conseguir sus gafas”, señalan desde la asociación.

Incentivar el comercio local

La acción, lanzada con antelación a la fecha prevista del fenómeno astronómico, ha servido también como incentivo para dinamizar las ventas en el comercio de proximidad, reforzando la colaboración entre la asociación y los negocios locales de la ciudad.