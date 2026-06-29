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La vivienda derrumbada sobre un lavadero en Benetússer tenía las obras paralizadas por falta de licencia

La joven que cayó al interior de un lavadero de coches ya ha recibido el alta médica tras sufrir heridas leves

Cede el suelo de una vivienda en Benetússer y cae una mujer al lavadero de coches de debajo

Cede el suelo de una vivienda en Benetússer y cae una mujer al lavadero de coches de debajo

Redacción Levante-EMV

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Laura Florentino

Laura Florentino

Benetússer

La vivienda de Benetússer cuyo suelo se desplomó este domingo por la noche, provocando la caída de una joven de 25 años al interior de un lavadero situado en la planta baja, se encontraba en obras sin licencia y con los trabajos paralizados por la Policía Local desde la pasada semana.

Según ha podido saber Levante-EMV, la actuación policial se produjo después de que varios vecinos de la comunidad presentaran una queja por las obras que se estaban realizando en el inmueble, situado en la avenida Alfafar. Tras la denuncia, agentes de la Policía Local y un técnico municipal de Urbanismo inspeccionaron la vivienda y comprobaron que las obras carecían de la preceptiva licencia, por lo que ordenaron su paralización hasta que la situación fuera regularizada.

El derrumbe del suelo se produjo este domingo alrededor de las 21.30 horas, cuando la joven se encontraba en la vivienda del primer piso y cayó al interior del lavadero ubicado en la planta baja del edificio. En ese momento el establecimiento permanecía cerrado al público.

La joven ya ha recibido el alta

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos del Consorcio Provincial y una unidad del SAMU. Tras ser atendida en el lugar, la joven fue trasladada a un centro sanitario con heridas leves en una pierna, de las que ya ha sido dada de alta.

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