Alaquàs comprará el convento de la Puríssima a los jesuitas por 3,6 millones de euros

El Ayuntamiento de Alaquàs comprará la Casa de Ejercicios Espirituales de La Puríssima, propiedad de la Compañía de Jesús y conocida popularmente como convento de La Puríssima, con una operación urbanística valorada en 3,6 millones de euros y llamada a convertirse en uno de los movimientos patrimoniales más relevantes del municipio en las últimas décadas, tras la expropiación del Castell realizada en 2003. Los jesuitas han autorizado la venta al consistorio tanto en Madrid como en Roma desde la sede del Vaticano, según han confirmado a Levante-EMV tanto el alcalde socialista Toni Saura, como la concejala de Patrimonio, Marta Murciano (Compromís).

El convento, que fue construido entre entre 1904 y 1906, ha albergado grandes capítulos de la historia española y de la Comunitat Valenciana. Durante la guerra civil, el Gobierno de la II República, que tras su proclamación se incautó de todos los bienes de los jesuitas, convirtió el edificio, entre el 7 de julio de 1937 y el 3 de julio de 1938, en un campamento de prisioneras, mayoritariamente de la alta sociedad del bando franquista. Un hecho por el que recibe el nombre de la cárcel de las «Damas de España». En su interior también hay un refugio subtérraneo, ya que fue sede del estado mayor del Grupo del Ejército de la Región Central de la República, en la llamada "Posición Pekín".

Y durante el tardofranquismo, la casa de ejercicios espirituales (ya de nuevo en manos de la Compañía de Jesús) albergó reuniones clandestinas de fuerzas de izquierdas debido a que estaba aislada y era un lugar idóneo para mantener la privacidad. De hecho, en 1975 allí fue detenido un grupo de activistas antifranquistas entre los que estaban el exministro Ernest Lluch y el profesor y exconseller de Hacienda, Vicent Soler. El grupo recibió el nombre de «Els Déu d’Alaquàs». En junio de 2025, cincuenta años después, el consistorio conmemoró estos hechos.

La adquisición

La adquisición de este edificio histórico se financiará con la licitación y posterior venta de parcelas obtenidas gratuitamente por el ayuntamiento a través del desarrollo de nuevos sectores industriales en el polígono Els Mollons. Una de esas parcelas fue enajenada hace dos años en el sector 6 y el consistorio ya tiene en la caja municipal un millón de euros reservados para la compra.

Entrada al convento de la Puríssima de Alaquàs. / L. Sena

Otra de las parcelas de unos 9.000 metros cuadrados se va a licitar en breve, en el sector 7 del mismo polígono, por unos 2,5 millones de euros, mientras que otro terreno industrial más pequeño también se sacará a la venta por 800.000 euros. El consistorio cree que no tendrá problemas en vender estos terrenos en los próximos meses y de ahí saldrá el dinero que falta para la compra de La Puríssima, tras el acuerdo alcanzado con la propiedad de los jesuitas.

Pero en el caso de que no se materializaran estas ventas por alguna razón -aunque el alcalde cree que no quedarán desiertas porque hay firmas interesadas-, el gobierno PSPV-Compromís tiene "un plan B", que sería usar 2,6 millones del remanente de tesorería para completar la operación de compra, añadiéndole el millón que ya hay reservado. Así se acordó en el pleno de mayo.

Negociación

La negociación con la propiedad de los jesuitas, tal como precisaron Saura y Murciano, se está llevando a cabo desde octubre de 2025 cuando se formalizó una propuesta de acuerdo que se materializará en los próximos meses, según avanzó Saura en el pasado pleno durante la aprobación de los presupuestos de 2026 de casi 31 millones de euros, en los que se incluye la compra de La Puríssima por 3,6 millones.

En principio, el consistorio quería adquirir el edificio, situado en el extrarradio del municipio cerca de la carretera que lleva a Torrent, mediante una permuta urbanística asignándoles a los jesuitas una parcela en los nuevos desarrollos empresariales del municipio, pero la propietad privada descartó esta posibilidad, ya que quería dinero en metálico, por lo que ambas partes encargaron una tasación independiente. El consistorio y la Compañía de Jesús presentaron sus ofertas tras las tasaciones y, finalmente, se ha fijado el precio del edificio con más de 1.000 metros cuadrados construidos en tres plantas y de la parcela de más de 30.000 metros cuadrados en esos citados 3,6 millones.

La Casa de Ejercicios Espirituales tiene una enorme zona verde. / ABELARD COMES

La carta de compromiso de venta con los plazos y la cantidad económica tiene un vencimiento de un año, por lo que la operación se debe formalizar antes de que acabe octubre de 2026, según ha podido saber este periódico.

El alcalde Saura señaló que para Alaquàs "será un hito" que este edificio, así como su jardín protegido, que "tiene tanta historia pase a formar parte del patrimonio" local, porque "preservar La Puríssima" supone "invertir en el futuro de nuestra ciudad poniéndolo al servicio de nuestros vecinos y vecinas e integrándolo en la red de equipamientos públicos"

Por su parte, la edila Murciano ha añadido que al culminar las negociaciones con el representante legal de la orden de los jesuitas permitirá "no solo poner a disposición del pueblo un tesoro arquitectónico sino también un espacio verde único, así como un espacio único de memoria histórica para preservarla y difundirla".

Tanto el alcalde como Murciano han destacado las "facilidades" puestas por parte de la propiedad para llegar a un acuerdo definitivo tras partir de diferentes posiciones económicas.

El antecendente

La intención de adquirir uno de los inmuebles más representativos de la historia reciente de Alaquàs para convertirlo en un edificio dotacional de uso público viene de lejos. El exalcalde de Alaquàs, Jorge Alarte, durante la presentación de su candidatura en 2007, ya anunciaba que uno de sus objetivos sería la adquisición de la Puríssima para ubicar en este imponente edificio el tercer instituto de secundaria del municipio (debido al crecimiento de la población) y un centro social para el barrio de unifamiliares cercano. Su intención era ofrecer «compensaciones urbanísticas» a los jesuítas a cambio del convento, en un futuro PAI de 3.000 viviendas que se iba a ubicar en una franja del polígono. El convento se incluyó en el nuevo Plan General de 2009 como dotación educativa pública.

Sin embargo, la crisis económica detuvo ese PAI en una franja que se ganaba al polígono y ya no era necesario un tercer instituto, por lo que en 2019 el Ayuntamiento de Alaquàs renunció entonces a adquirir la Puríssima para ubicar allí el tercer instituto de secundaria, como estaba previsto inicialmente en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Así, el pleno de la aprobó cambiar la adscripción de este inmueble de pública a privada aunque se mantenía su uso cultural-educativo. Otra de las razones era que el ayuntamiento quería evitar que se cumpliera el plazo legal desde la aprobación definitiva del PGOU por el que la propiedad pudiera instar la expropiación del inmueble y el consistorio verse obligado a una sentencia millonaria, como sucedió en Godella, por ejemplo, con la pinada del colegio Sagrado Corazón.

Ahora, siete años después se ha llegado a un acuerdo histórico y definitivo para que el histórico edificio pase a formar parte del patrimonio público de la ciudad.